Um 12.13 Uhr am Samstagmittag gehen gleich mehrere Notrufe bei der Hamburger Polizei ein: Ein Mann soll aus dem Fenster seiner Wohnung an der Veddeler Brückenstraße schreien und einen Gegenstand in der Hand halten, der einer Waffe ähnelt, möglicherweise einem Gewehr. Die Beamten umstellen daraufhin das Gebäude.

Streifenwagen, Blaulicht, Absperrungen: Während die einen den Bereich sichern und Passanten informieren und weghalten, kleiden sich andere Beamte für den Ernstfall ein: Weste, Maschinenpistolen, Pfefferspray, Handschuhe.

Mit Maschinenpistolen: Polizei Hamburg nimmt Mann fest

Nach einer Lage- und Einsatzbesprechung stürmen die schwer bewaffneten Polizisten das Haus – zu dieser Zeit ist noch völlig unklar, welche Gefahr auf die Beamten wartet. Ein Lagedienst-Sprecher: „Der Mann hatte sich im Dachboden aufgehalten. Er wurde aus dem Haus geholt, vorläufig festgenommen und zur Wache gebracht.“

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihnen jeden Morgen um 7 Uhr die wichtigsten Meldungen des Tages aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Während er im Streifenwagen sitzt, wird seine Wohnung durchsucht. Ergebnis: „Es wurde keine Waffe gefunden“, so der Sprecher weiter. Die vermeintliche Langwaffe soll „wohl eher eine Art Lautsprecher-Gegenstand“ gewesen sein.

Das könnte Sie auch interessieren: Kampf gegen Einbrecher: Großkontrolle in Hamburg – 600 Personen überprüft

Ob ein Verfahren gegen den polizeibekannten Mann eingeleitet wurde, war zunächst unklar. Als wahrscheinlich gilt, dass er sich einem Amtsarzt vorstellen muss, weil es offenbar Zweifel an seiner psychischen Stabilität gibt. (dg)