Schwerbewaffnete Spezialkräfte im Einsatz: Die Hamburger Polizei hat am Donnerstagabend einen Mann festgenommen, der sich in seiner Wohnung am Kandaweg eingeschlossen und damit gedroht hatte, alle Menschen in seinem Umfeld zu töten.

Auch als Rettungskräfte eintrafen, soll er gedroht haben, diese umzubringen, wenn sie seine Wohnung betreten. Schwer bewaffnete Kräfte der Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit (BFE) stürmten dann um kurz nach 20 Uhr durch die Tür. Sie nahmen den Mann, der sich bei der Konfrontation heftig gewehrt haben soll, vorläufig fest.

Hamburg: Mann droht, Menschen zu erschießen – Festnahme

Da sich der Mann offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er noch am Abend einem Arzt vorgestellt. Das Ergebnis und ob der Mann in eine Klinik eingewiesen wurde, war zunächst unklar. (röer/dg)