Männer ausländerfeindlich beleidigt und mit Pfefferspray angegriffen

Zwei Männer sind an der Bushaltestelle „Kasernenstraße“ in Harburg ausländerfeindlich beleidigt und mit Pfefferspray angegriffen worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Um kurz vor Mitternacht am Donnerstagabend stiegen die beiden Männer (34 und 35) zusammen mit dem späteren Täter aus dem Bus der Linie 142. An der Haltestelle befindet sich der Schwarzenberg-Campus der Technischen Uni Harburg (TUHH).

So sieht der Flüchtige aus

Nach dem Aussteigen soll der Täter – ein etwa 40 Jahre alter und zwischen 1,60 und 1,70 Meter großer Mann mit Brille und Basecap – das Duo sofort ausländerfeindlich beleidigt haben. „Dann sprühte er ihnen mutmaßlich Pfefferspray in die Gesichter und flüchtete zu Fuß in Richtung Schwarzenbergstraße“, so ein Polizeisprecher. Die beiden Männer wurden von Rettungskräften versorgten, mussten aber nicht ins Krankenhaus.

Der Staatsschutz übernahm die Ermittlungen. Die Beamten arbeiten an Fällen, in denen politische Motive eine Rolle spielen. Sie suchen dringend Zeugen. Hinweise an: Tel. 428 65 6789 oder an jede Wache. (dg)