In Hamburg: Spezialeinheit fasst bettelnden Messerstecher

Eine Spezialeinheit der Polizei hat am Donnerstagabend am Hauptbahnhof einen Mann festgenommen. Der hat Mann soll nach Geld bettelt und dabei eine Person mit einem Messer verletzt haben.

Zunächst habe der Mann (24) laut Polizei am Steintorplatz einem Mann ein Messer zum Kauf angeboten. Als dieser ablehnte, soll ein Streit entstanden sein in dessen Verlauf der 24-Jährige seinen Kontrahenten mit dem Messer verletzte. Keine Stunde später bettelte der Täter einen 27-Jährigen an gleicher Stelle nach Kleingeld an.

Am Hauptbahnhof: Bettler verletzt Mann mit Messer

Die paar Münzen, die der Angebettelte dem 24-Jährigen übergab, reichten offenbar nicht. Er verfolgte den Mann durch die Wandelhalle und von dort weiter in den U-Bahnhof. Hier bedrohte er ihn mit dem Messer und einer Wodkaflasche. Der Bedrohte flüchtete mit der Bahn bis zur Station Rathaus und konnte seinen Verfolger dort abschütteln.

Polizisten der Unterstützungsstreife für besondere Einsatzlagen (USE) fahndeten nach dem Täter. Er ist wenig später am Steintorplatz festgenommen worden. Neben einem Messer wurden auch Drogen bei dem Mann gefunden.