In Hamburg: Seniorin an beliebter Einkaufsmeile überfallen und verletzt

Eine 86-jährige Frau ist am Dienstagabend in Niendorf Opfer eines Raubüberfalls geworden. Die Seniorin setzte sich trotz Pfefferspray-Attacke energisch zur Wehr, wurde dabei aber verletzt. Die Täterin flüchtete ohne Beute.

Zu der Tat kam es laut Polizei gegen 20.55 Uhr am Tibarg. Das 86-jährige Opfer wurde angegriffen, als sie die Fußgängerzone in Richtung „An der Lohe“ verließ. Die bislang unbekannte Täterin sprühte der Seniorin Pfefferspray ins Gesicht und versuchte, ihr die Handtasche zu entreißen.

Seniorin mit Fraktur an Hand in die Klinik

Die Überfallene stürzte zu Boden, gab jedoch die Handtasche nicht her. Daraufhin flüchtete die Täterin über die Fußgängerzone. Das Raubopfer erlitt Augenreizungen und einen Fraktur an der Hand – sie kam in eine Klinik.

Die Täterin ist etwa 20 bis 30 Jahre alt und ca. 1,65 Meter groß mit korpulenter Figur. Sie hatte mittellange, dunkle und gelockte Haare und trug eine dunkle Jacke sowie eine dunkle Hose. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 040 4286 56789 entgegen.