Schreckmoment auf St. Pauli! Am Freitagnachmittag ist die Feuerwehr in die Hein-Hoyer-Straße ausgerückt. Dort stand ein Baugerüst unter Strom. Ein Arbeiter kam gegen die Metallstreben – und erlitt einen Stromschlag. Er wurde vom Notarzt versorgt und kam dann in eine Klinik.

Der Unglück ereignete sich gegen 16.05 Uhr. An einem Wohnhaus hatten Monteure ein Gerüst aufgebaut. Dabei kam es zu einem bislang nicht ermittelten Fehler – mit schweren Folgen. Ein Arbeiter, der das Gerüst besteigen wollte und sich dazu an einer der Streben festhielt, schrie plötzlich auf. Das Gerüst stand unter Strom – 220 Volt durchschüttelten den Mann.

Stromschlag auf Gerüst: Arbeiter kommt in Klinik

Arbeitskollegen, die auf den Vorfall aufmerksam wurden, ließen das Haus sofort stromlos schalten und alarmierten die Feuerwehr. Die rückte mit einem Löschzug und dem Notarzt an. Das Opfer wurde versorgt und kam im Anschluss daran vorsorglich in eine Klinik.

Wie ein Sprecher der Polizei der MOPO auf Nachfrage mitteilte, wird die Unglücksursache ermittelt. Das Haus bleibt bis dahin stromlos geschaltet.