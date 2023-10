Sexualdelikt am helllichten Tag – Frau rettet sich mit Hilfeschreien

Eine Frau ist am Sonntagnachmittag in St. Georg Opfer einer sexuell motivierten Tat geworden. Sie wurde von einem Mann angefallen und auf ein Baustellengelände gedrängt. Dort versuchte der Täter sie zu sexuellen Handlungen zu zwingen.

Der Vorfall soll sich laut Polizei gegen 14.40 Uhr in der Norderstraße zugetragen haben. Eine 42-jährige Frau sei vom August-Bebel-Park kommend von einem Mann verfolgt worden. In Höhe einer Baustelle in der Norderstraße sei sie vom Täter angefallen und auf das Gelände gedrängt worden.

Gellende Hilfeschreie – Passanten alarmieren Polizei

Dort soll der Täter versucht haben, sexuelle Handlungen an der 42-Jährigen vorzunehmen. Die Frau schrie laut um Hilfe, dass glücklicherweise Passanten darauf aufmerksam wurden und die Polizei alarmierten. Der Täter sei daraufhin geflüchtet.

Die Polizei gab folgende Informationen zum Täter bekannt: Der Mann sei schwarz, habe einen leichten Bartansatz und gelocktes Haar. Bekleidet war er mit einem weißen Oberteil, auf dem Stickereien angebracht waren. Auffällig waren eine große Zahnlücke sowie sein eingefallenes Gesicht. Hinweise bitte an Tel. 4285 56789.