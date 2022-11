Fahrgast verhindert Taschendiebstahl in Bus – acht Verletzte

Ein versuchter Handtaschendiebstahl ist am Mittwochabend in Eimsbüttel völlig aus dem Ruder gelaufen. Ein Fahrgast wollte in einem Bus einen Dieb festhalten – der sprühte mit Reizgas um sich.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei gegen 21.45 Uhr in der Kieler Straße Höhe der Hausnummer 186. In einem Linienbus habe ein Fahrgast beobachtet, wie ein Mann versucht habe, eine Handtasche zu stehlen. Als er den Verdächtigen zur Rede stellte, eskalierte die Situation.

Acht Verletzte – mehrere Rettungswagen im Einsatz

Der Dieb soll Reizgas gezogen und damit um sich gesprüht haben. Acht Fahrgäste wurden dabei leicht verletzt, sie wurden vom Rettungsdienst versorgt.

Der Täter flüchtete. Er ist circa 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß und trug eine schwarze Jacke. Hinweise an die Polizei unter Telefon 4286 56789.