Einer hielt sie fest: 20-Jährige an Bushaltestelle von Männern überfallen

An der Stader Straße ist eine junge Frau (20) von zwei Männern überfallen und ausgeraubt worden. Die Polizei sucht dringend Zeugen, um die flüchtigen Täter zu fassen.

Die 20-Jährige wartete gegen 1 Uhr in der Nacht zu Mittwoch an der Bushaltestelle „Bostelbek“, als zwei Männer auf sie zukamen: Unvermittelt habe einer die junge Frau festgehalten, während der andere ihr das Handy entriss.

Täter nehmen noch Handtasche mit

„Sie konnte sich losreißen und flüchten, verlor dabei jedoch ihre Jacke und Handtasche“, so Nina Kaluza, Sprecherin der Polizei. Bevor die Täter in unbekannte Richtung flüchteten, hätten sie noch die Tasche mitgenommen. Eine sofort eingeleitete Fahndung habe nicht zur Festnahme der Tatverdächtigen geführt. Das Opfer blieb unverletzt.

Weil alles so unerwartet kam und so schnell ging, konnte die Frau nur einen der Täter beschreiben: Er soll um die 1,80 Meter groß sein, gelockte, dunkle Haare und ein eher südländisches Erscheinungsbild haben. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover, eine hellbraune Jacke und eine schwarze FFP2-Maske. Die örtliche Kripo (LKA 184) ermittelt. Hinweise unter Tel. 428 65 67 89 oder an jede Wache. (dg)