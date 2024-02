E-Scooter von Auto erfasst – ein Mann flüchtet, einer kommt ins Krankenhaus

Bei einem Unfall in Wandsbek ist am Donnerstag gegen 19.45 Uhr ein E-Scooter an der Kreuzung Walddörferstraße / Holzmühlenstraße von einem Auto erfasst worden.

Vermutlich hatte der Fahrer oder die Fahrerin des Wagens den Roller beim Abbiegen übersehen, wie der Lagedienst der Polizei mitteilte. Auf dem E-Scooter waren zwei Männer unterwegs.



Einer der Männer flüchtete nach dem Unfall, der andere blieb verletzt am Boden liegen. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Über die Schwere seiner Verletzungen ist nichts bekannt, er soll über Schmerzen in der Hüfte geklagt haben. (ej)