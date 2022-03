An der Billstraße in Rothenburgsort ist es am Freitagmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen: Laut Angaben der Hamburger Polizei wurde gegen 11.20 Uhr eine E-Scooter-Fahrerin (36) von einem Lkw erfasst.

Der Mann am Steuer des Lasters wollte den weiteren Angaben nach auf ein Grundstück einlenken. Ein Sprecher: „Dabei muss der Fahrer die Frau auf dem Leih-Roller übersehen haben.“

E-Scooter-Fahrerin in Hamburg von Lkw erfasst – Krankenhaus

Die 36-Jährige kam verletzt in ein Krankenhaus. Erste Meldungen, sie sei unter dem Lkw eingeklemmt, bestätigten sich vor Ort nicht. Die Polizei sperrte die Straße, befragte Zeugen. „Ermittlungen dauern an“, so der Sprecher. (dg)