Durchsuchungen in Hamburg: Drogendealer in Haft – Tausende Euro sichergestellt

Die Polizei hat am Donnerstagmorgen zwei Wohnungen in in Heimfeld und Rothenburgsort durchsucht. Die Aktion galt einem Mann der des Drogenhandels verdächtigt wird. Neben jeder Menge Drogen wurden auch Tausende Euro mutmaßliches Dealgeld sichergestellt.

Wie die Polizei mitteilte, lag den Durchsuchungen eine Verkehrskontrolle im April dieses Jahres zugrunde. Dabei seien im Auto eines 39-Jährigen 15 Gramm Marihuana und etwa 3200 Euro gefunden und sichergestellt wurden. Das Drogendezernat übernahm die weiteren Ermittlungen.

Jede Menge Drogen und Bargeld sichergestellt

Es erhärtete sich der Verdacht, dass der Mann offenbar im größeren Stil aus der Wohnung seiner Ex-Frau in der Gazertstraße (Heimfeld) heraus dealte. Diese und die Wohnung des Tatverdächtigen am Billhorner Deich (Rothenburgsort) wurden durchsucht. In beiden Wohnungen wurden insgesamt etwa 120 Gramm Kokain und circa 600 Gramm Marihuana, sowie 60 Ecstasy-Tabletten, Amphetamine und mehr als 11.000 Euro mutmaßliches Dealgeld sichergestellt. Der 39-Jährige kam vor den Haftrichter.