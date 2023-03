Beziehungsstreit in Hamburg – Mann will Wohnung in Brand stecken

Im Billstedter Ortsteil Mümmelmannsberg ist es am Freitagnachmittag zu einem Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr gekommen. In einem Wohnblock war ein Mann mit seiner Lebensgefährtin in Streit geraten. Schließlich drohte er damit die Wohnung abzufackeln.

Nach MOPO-Informationen hatte eine verzweifelte Frau gegen 17.25 Uhr den Notruf der Polizei gewählt. Sie meldete, dass es zu einem Streit mit ihrem Lebensgefährten gekommen sei, der zu eskalieren drohe. So habe der Mann bereits kleinere Gegenstände angezündet.

Brandgeruch in Wohnung festgestellt

Fünf Streifenwagen, zwei Löschzüge und ein Rettungswagen rückten an. Laut Polizei sei beim Eintreffen der Beamten zwar Brandgeruch aber kein Feuer in der Wohnung in der Straße Große Holl gewesen. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen. Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet.