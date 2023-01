Mehrere Männer klingeln am Dienstag bei einer älteren Frau in Bahrenfeld. Sie wollen in die Wohnung, sagen, sie seien von Hamburg Wasser. Zähler auslesen, Leitungen und Qualität des Trinkwassers überprüfen – alles erlogen! Das Unternehmen warnt zurzeit vor falschen Mitarbeitern und „Handwerkern“: „Ein Phänomen, das immer wieder im gesamten Stadtgebiet auftritt“.