Bei Kontrolle: Betrunkener prallt mit Auto gegen Streifenwagen

Unfall in Schleswig-Holstein: Mit 2,19 Promille fuhr ein 53-Jähriger in ein Polizeiauto. Zwei Beamte wurden verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizisten wollten den Mann am Samstagabend in Wanderup (Kreis Schleswig-Flensburg) wegen des Verdachts auf Trunkenheit am Steuer kontrollieren – und blockierten mit ihrem Wagen die Straße. Der Autofahrer habe dann nicht mehr rechtzeitig bremsen können, sagte der Sprecher. Der 53-Jährige prallte mit seinem Auto gegen den Streifenwagen. Zwei Polizisten wurden verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Ein anschließender Atem-Alkoholtest ergab einen Wert von 2,19 Promille bei dem Fahrer. (dpa/mp)