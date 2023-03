Den Vorfall bestätigte das Bezirksamt auf MOPO-Nachfrage. Der Patient hatte sich demnach am Freitag vor einer Woche in Polizeigewahrsam am PK25 an der Notkestraße (Bahrenfeld) befunden. Er gilt in Sicherheitskreisen als „verhaltensauffällig“ und sorgte in der Vergangenheit bereits für Einsätze.

Auf der Fahrt in eine Klinik hat ein psychisch kranker Mann sich heftig gewehrt – und zugebissen. Ein Mitarbeiter des Zentralen Zuführdienstes des Bezirksamts Hamburg-Altona wurde verletzt. Ihm fehlt nun ein Teil der oberen Fingerkuppe.

Den Vorfall bestätigte das Bezirksamt auf MOPO-Nachfrage. Der Patient hatte sich demnach am Freitag vor einer Woche in Polizeigewahrsam am PK25 an der Notkestraße (Bahrenfeld) befunden. Er gilt in Sicherheitskreisen als „verhaltensauffällig“ und sorgte in der Vergangenheit bereits für Einsätze.

An jenem Tag wurde der Mann in der Wache untersucht, dann eine zwangsweise Unterbringung ins Rissener Westklinikum angewiesen. Drei Mitarbeiter des Zuführdienstes – zuständig in solchen Fällen – holten ihn daraufhin ab.

Hamburg: Kranker Mann beißt Beamtem Teil der Fingerkuppe ab

Laut Bezirksamtssprecher Mike Schlink wurde der Mann bereits „erregt“ angetroffen. Daher seien ihm Handfesseln angelegt worden. Während der Fahrt soll der Mann sich zunächst ruhig verhalten haben. „Nach etwa fünf Minuten begann der Patient mit massiven Kopfbewegungen und weiteren Widerstandshandlungen“, beschreibt Schlink die Situation.

Der Fahrer verständigte die Polizei; Routine in solchen Fällen. Schlink weiter: „Andererseits vollzog der geschädigte Mitarbeiter, der im Fahrzeug hinter dem Patienten saß, einen sogenannten ‚Kopfgriff‘ im Wagen.“ Dabei sei der Mann abgerutscht und dann mit einer Hand, die durch einen stichfesten Handschuh geschützt wurde, in den Bereich des Patientenmundes geraten. „Hierbei biss der Patient den Mitarbeiter in den Mittelfinger der linken Hand.“

Mann wird freigelassen – und sorgt wieder für Einsatz

Intuitiv soll der Mitarbeiter dann seine Hand aus dem Mund gezogen haben. Dabei sei ihm etwa ein Zentimeter der obersten Fingerkuppe abgerissen worden, „welche im unbeschädigten Handschuh verblieb“. Eine Operation im UKE verlief negativ, die abgetrennte Kuppe konnte nicht angenäht wehren. Gegen den Patienten wurde Anzeige erstattet.

Das „Abendblatt“ hatte zunächst über den Vorfall berichtet. Laut der Zeitung war der Patient an besagtem Tag zwar in die Klinik nach Rissen gekommen, aber einen Tag später wieder entlassen worden: Es soll keine ärztliche Empfehlung für eine „fortdauernde Unterbringung“ gegeben haben. Zwei Tage später löste er dann erneut einen Polizeieinsatz aus und leistete gegenüber Beamten heftigen Widerstand. Diesmal entschied ein Richter, die Unterbringung durchzusetzen.

2018 starb ein Zuführer in Eißendorf nach Spiritus-Angriff

Seit dem tödlichen Zwischenfall aus dem Jahr 2018, bei dem ein 50-jähriger Zuführer in Eißendorf mit brennendem Spiritus übergossen wurde und ums Leben kam, habe das Bezirksamt Altona mehrere Maßnahmen ergriffen, um die Sicherheit ihrer Mitarbeiter zu erhöhen. Zum einen seien sie mit bereits erwähnten stichfesten Handschuhen, aber auch mit ballistischen Schutzwesten und brandhemmender Dienstkleidung ausgestattet. Darüber hinaus werden die Mitarbeiter regelmäßig geschult und trainiert, auch durch die Polizei, um auf spezielle Gefahrensituationen reagieren zu können. (mp)