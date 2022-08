VW Tiguan knallt in Linienbus – Anrufer zu Polizei: „Das muss schlimm sein“

Bei zwei Unfällen in Hamburg sind am Freitagabend insgesamt vier Menschen verletzt worden. Laut Polizei besteht in beiden Fällen in Winterhude und Jenfeld der Verdacht, dass die Fahrer betrunken waren.

Zu dem ersten Unfall kam es um kurz vor 21 Uhr am Kapstadtring (Winterhude): Zwei Männer auf einem geliehenen E-Roller rasten über die Straße und krachten gegen ein geparktes Auto – beide stürzen auf den Asphalt.

Alkohol im Spiel? Vier Verletzte bei Unfällen in Hamburg

Einer kommt ins Krankenhaus, der andere wird von Sanitätern versorgt. Wer gefahren ist? Unklar. Beide sollen wohl gegenüber Polizisten angeben haben, dass der andere fuhr. Und beide waren wohl betrunken. Einer der möglichen Fahrer – der Hauptverdächtige – hat nicht einmal einen Führerschein.

Kurz vor Mitternacht schepperte es dann in Jenfeld: Ein Anrufer meldete der Polizei, dass er einen Knall gehört habe. „Das muss schlimm sein“, sagte er.

Ein Mann war mit seinem VW Tiguan an der Rodigallee in die linke Ecke eines Linienbusses geknallt. Die Wucht war so enorm, dass sich das Auto seitlich wegdrehte. Beim Bus zersprang eine Scheibe, am Heck entstand großer Schaden, genau wie am Volkswagen, dessen Airbag auslöste.

Zwei Personen aus dem Volkswagen wurden von Sanitätern versorgt, der Fahrer kam ins Krankenhaus. Ob er betrunken war, wird überprüft. Im Bus haben sich zum Zeitpunkt des Unfall keine Fahrgäste befunden. (dg)