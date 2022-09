90-Jähriger in Hamburg überfallen und ausgeraubt – Krankenhaus!

Passanten hörten am Dienstagnachmittag einen Schrei in den Tunnelanlagen des Steintorplatzes und eilten sofort zur Hilfe: Ein 90-jähriger Mann war Opfer eines Raubüberfalls geworden und erlitt dabei heftige Verletzungen.

Der Täter erbeutete Bargeld und zwei Handys von dem 90-jährigen Touristen und war anschließend geflüchtet.

St. Georg: 90-Jähriger wird überfallen und ausgeraubt

Das Opfer lag mit einer Schulterverletzung, Verletzungen im Gesichtsbereich und Prellungen mehrere Tage im Krankenhaus, konnte mittlerweile wieder die Heimreise antreten. Die Polizei suchte mit knapp zehn Streifenwagen und Zivilfahndern bei einer Sofortfahndung nach dem Täter.

Durch weitere Ermittlungen konnte ein 33-Jähriger dann am Donnerstag in St. Georg festgenommen werden. Der Verdächtige sitzt zunächst in einem Untersuchungsgefängnis. Die Entscheidung zum Erlass eines Haftbefehls steht derzeit noch aus. (dpa/aba)