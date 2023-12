18-Jähriger rast durch Hamburg – zwei Verletzte und mehrere kaputte Autos

In Wandsbek ist es in der Nacht zu Dienstag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein erst 18-Jähriger war mit seinem Auto in hohem Tempo durch die Straßen gerast und schließlich ins Schleudern geraten. Mehrere parkende Fahrzeuge wurden beschädigt. Der Fahrer und ein Insasse wurden verletzt.

Wie die Polizei auf MOPO-Nachfrage bestätigte, seien Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr gegen Mitternacht in die Holzmühlenstraße gerufen worden. Ein Autofahrer (18) hatte auf Höhe des Friedrich-Ebert-Damms einen Unfall verursacht.

Zwei Verletzte und mehrere Autos beschädigt

Ermittlungen zufolge sei sein Auto infolge zu hohen Tempos ins Schleudern geraten und gegen mehrere parkende Pkw gekracht. Es entstand dabei hoher Sachschaden.

Der Fahrer und sein Beifahrer (18) kamen verletzt in eine Klinik. Die Polizei ermittelt gegen den 18-Jährigen wegen des Verdachts auf ein illegales Straßenrennen.