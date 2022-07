Drama an Bushaltestelle: 18-Jähriger von Auto erfasst – Lebensgefahr

Schwerer Unfall in Hamburg: Ein 18-Jähriger ist am Freitagmittag an der Fuhlsbüttler Straße im Stadtteil Ohlsdorf von einem Auto erfasst und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Das Unglück passierte an einer Bushaltestelle. Die Straße musste zeitweise gesperrt werden und es kam es zu längeren Staus. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Wie die Polizei gegenüber der MOPO mitteilte, sei der junge Mann am Freitagmittag – vermutlich ohne auf den Verkehr zu achten – auf die Straße gelaufen. Auf Höhe der Bushaltestelle Feuerbergstraße kam es zur Kollision mit einem Opel Astra – dessen Fahrer (60) habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können, sagte ein Polizeisprecher zur MOPO.

Hamburg: Mann (18) wird von Auto erfasst – es besteht Lebensgefahr

Der Unfalldienst der Polizei übernahm die Ermittlungen vor Ort, setzte dabei auch einen 3D-Scanner ein und ließ einen Sachverständigen kommen.

Die Fuhlsbütteler Straße musste nach dem Unfall zeitweise gesperrt werden, der Verkehr wurde umgeleitet. Dadurch staute es sich auf den umliegenden Straßen wie dem Sommerkamp, dem Rübenkamp und der Feuerbergstraße zum Teil auf mehreren Hundert Metern.

Im Bereich dieser Bushaltestelle soll sich der Unfall zugetragen haben.

Der 18-Jährige kam derweil unter Notarzt-Begleitung in ein Krankenhaus. „Es besteht aktuell Lebensgefahr“, sagte der Polizeisprecher weiter. Wie die MOPO erfuhr, soll der Jugendliche eine geistige Behinderung haben, womöglich ist er deshalb einfach auf die Straße getreten.

Das Unfallauto wurde im Laufe des Freitagnachmittags abgeschleppt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können. Wer etwas beobachtet hat und sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 42 86 56 789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. (dg/mik)