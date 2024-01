Erneut Wirbel in der Wandsbeker Politik: Die Politikerin Frauke Häger (61) trat vor rund vier Jahren aus der Grünen-Bezirksfraktion aus. Der Hintergrund sollen interne Querelen gewesen sein. Nachdem sie sich mehrere Jahre als fraktionslose Abgeordnete in der Bezirksversammlung engagierte, tritt sie jetzt überraschend einer anderen Fraktion bei – denn sie fühlt sich „undemokratisch” behandelt.

Erneut Wirbel in der Wandsbeker Politik: Die Politikerin Frauke Häger (61) trat vor rund vier Jahren aus der Grünen-Bezirksfraktion aus. Hintergrund sollen interne Querelen gewesen sein. Nachdem sie sich mehrere Jahre als fraktionslose Abgeordnete in der Bezirksversammlung engagierte, tritt sie jetzt überraschend einer anderen Fraktion bei – denn sie fühlt sich „undemokratisch” behandelt.

Fast zehn Jahre war Häger nach eigener Aussage für die Grünen aktiv, bevor sie sich 2020 zum Austritt aus der Fraktion entschloss. Über die Gründe schweigt sie bis heute. Nach MOPO-Informationen soll es um interne Abläufe gegangen sein. Jetzt ist Häger der Linksfraktion beigetreten.

„Ich freue mich, nun als Mitglied der Bezirksfraktion Die Linke Wandsbek mein Direktmandat für die letzten Monate der Legislatur vollumfänglich ausüben zu können”, sagt Häger. Am 9. Juni sind nämlich Bezirkswahlen in Hamburg und die Karten werden neu gemischt. Als fraktionslose Abgeordnete fühlte sich Häger zuletzt von Rot-Grün, die im Bezirk die Mehrheit halten, „undemokratisch” behandelt. Auf deren Antrag wurde die Geschäftsordnung geändert, so dass das Rederecht für Fraktionslose eingeschränkt wurde.

Die Linke freut sich nun über eine zusätzliche Stimme. „Wir freuen uns, mit Frauke Häger eine engagierte Kämpferin für eine soziale Quartiersentwicklung im Alstertal gewonnen zu haben”, sagt Thomas Iwan, Co-Landessprecher der Hamburger Linken und Fraktionschef der Linken Wandsbek. „Frauke brennt für ihre Themen und war sich in den vergangenen Jahren nicht zu schade, dafür auch in die Konfrontation zu gehen, wenn es sein muss. Dass sie sich jetzt unserer Fraktion anschließt, ist eine gute Nachricht für Wandsbek, und ein Zeichen für den gelungenen Neustart unserer Partei.”