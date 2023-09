Noch diese Woche: Große Kontrollaktion in Hamburgs Bussen und Bahnen

„Die Fahrkarten, bitte!“ Der HVV führt erneut eine große Kontrolle in den Bussen, in den Bahnen und an den Haltestellen durch. Mit der Aktion will der Verband auf das Problemthema „Fahren ohne gültigen Fahrschein“ aufmerksam machen.

Der „Prüfmarathon“ findet am Donnerstag (28. September) statt. Kontrollen soll es im gesamten HVV-Gebiet geben, hieß es am Montag.

HVV: Am Donnerstag großer „Prüfmarathon“ in Hamburg

Neben der S-Bahn, der AKN, der Hochbahn und der VHH beteiligen sich auch die KVG aus Nord-Niedersachsen und die KViP aus Pinneberg. Konkret gehe es den Betrieben um den Schaden, den nicht zur Fahrt berechtigte Personen verursachen würden.

„Den Verkehrsunternehmen im HVV entstehen durch das Fahren ohne gültigen Fahrschein jährlich Verluste in Höhe von circa 30 Millionen Euro“, hieß es. Eine gemeinsam geplante große Ticketkontrolle sei daher notwendig.

Das bedeute aber nicht, dass die Kontrolleur:innen abseits des „Prüfmarathons“ auf der faulen Haut liegen bleiben. „Selbstverständlich gibt es Großkontrollen nicht nur beim Prüfmarathon, sie finden regelmäßig und grundsätzlich unangekündigt statt.“ (fbo)