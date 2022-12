Die Große Freiheit sah fast wieder so aus wie vor der Pandemie. Trotz eisiger Temperaturen ließen sich die Partygänger nicht beirren und reihten sich in die langen Schlangen vor den Clubs ein.

Tausende Feierfreudige sind am Wochenende zum Kiez gepilgert. Der Grund: In Hamburgs Clubs darf wieder ohne Maske getanzt werden. Ermöglicht hat das die neue Corona-Verordnung des Hamburger Senats.

Clubs in Hamburg: Feiern und Tanzen ohne Maske

Rein durften alle, die das 2G-Plus-Modell erfüllen. Also Genesene oder Geimpfte, die einen negativen Test vorweisen konnten.

In den Clubs gilt 2G-Plus, entsprechend gut besucht waren die Testzentren auf dem Kiez. Röer In den Clubs gilt 2G-Plus, entsprechend gut besucht waren die Testzentren auf dem Kiez.

Entsprechend gut besucht waren die Testzentren auf dem Kiez – auch hier bildeten sich Schlangen. Vor allem die jungen Hamburger:innen wollten endlich mal wieder feiern und sich wohl auch von der schwierigen Weltlage ablenken. „Die Sehnsucht nach Zerstreuung war auf jeden Fall spürbar“, sagte der Geschäftsführer des Hamburger Clubkombinats, Thore Debor, am Samstag.

Großer Andrang in der Schanze

In der Schanze war der Andrang ebenfalls groß. „Es war unglaublich voll, die Leute hatten so viel Spaß wieder rauszukommen“, sagt Thomas Haack, Inhaber der Zoë -Sofabars in der Schanze zur MOPO. „Wir sind einiges gewohnt, aber die Art und Weise wie plötzlich der Andrang kam, das war unglaublich.“

Teilweise hätten die beiden Bars einen Einlassstopp verhängen müssen, weil die Schlange vor der Tür so lang war. Hier und da habe es bei den neuen Corona-Regeln auch noch etwas Erklärungsbedarf gegeben. Während in den Clubs 2G-Plus herrscht, gilt in vielen Bars 3G und Maskenpflicht. Später in der Nacht wurde es wieder etwas leerer, weil die Leute in die Clubs weitergezogen. „Am Ende waren wir alle glücklich aber komplett fertig“, sagt Haack.

Pandemie und Krieg: Sehnsucht nach Zerstreuung

Insgesamt habe eine gute, ausgelassene Stimmung geherrscht. „Es war durchaus ein befreiender Moment.“ Doch manche seien auch noch vorsichtig gewesen, was das Tanzen anging. Rund um den Hans-Albers-Platz war die Stimmung laut einem MOPO-Reporter zurückhaltender als gewöhnlich.

Die Sehnsucht nach Zerstreuung sei laut Debor auf eine große Welle der Solidarität mit der Ukraine getroffen. Es habe in den Clubs vielfältige Spendensammlungen für die verschiedensten Aktionen, Initiativen und Hilfsorganisationen gegeben.

Das sagt die Hamburger Polizei

Zugleich habe er mitbekommen, dass nun auch Vorbereitungen für eigene Konvois mit Hilfslieferungen und auf dem Rückweg für Fluchthilfe liefen. „Da ist in den nächsten Tagen und Wochen noch vermehrtes Engagement zu verzeichnen“, so Debor.

Die Party auf der Großen Freiheit ging bis in die Morgenstunden. Die Polizei wachte, wie die vergangenen Monate auch, über das Partygeschehen. „Wir haben keine größeren Verstöße in der Nacht festgestellt, auch nicht hinsichtlich der Corona-Regeln“, sagte sie der MOPO. (abu)