Steilshoop und seine knapp 20.000 Bewohner müssen seit vielen Jahren hinten anstehen: Eine U- oder S-Bahnanbindung sucht man hier vergebens, das Einkaufszentrum verfällt und die Gesundheitsversorgung wurde zuletzt immer schlechter: Fachärzte gibt es inzwischen kaum noch und auch die Hausarztpraxen verschwanden zunehmend. Doch jetzt gibt es endlich gute Nachrichten: Schon bald soll in dem Stadtteil ein aus mehreren Gründen ganz besonderes Medizinisches Versorgungszentrum eröffnen.

Dahinter steht der 34-jährige Arzt Dr. Sekander Scherzai, Geschäftsführer der „Miamedes Health Group“, die ihren Sitz in einem der Mundsburger Tower (Barmbek-Süd) hat. „Ich bin selbst in Steilshoop aufgewachsen und kenne den Stadtteil sehr gut“, erzählt er im Gespräch mit der MOPO. Sein Unternehmen ist bereits seit einigen Jahren unter anderem in Harburg, Billstedt, Horn aktiv. „Es ist ein Irrglaube, dass sich sozial schwächere Stadtteile wirtschaftlich nicht lohnen.“

Steilshoop: Immer mehr Praxen zogen weg oder schlossen

In den vergangenen Jahren hat Scherzai beobachtet, dass immer mehr Praxen in Steilshoop schließen mussten oder den Stadtteil verlassen haben. Viele hätten keinen Nachfolger gefunden, andere woanders bessere Konditionen bekommen. „Das ist besonders für chronisch kranke Menschen eine Katastrophe“, sagt der Hamburger. „Diejenigen können oft nicht mal eben ein paar Kilometer weiter zu Fuß gehen.“

Ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) funktioniert grundsätzlich wie eine normale Arztpraxis – nur dass die einzelnen Ärzte bei „Miamedes“ angestellt sind. „Dadurch werden sie von der Bürokratie entlastet“, sagt Scherzai. „Sämtliche Post und Faxe kommen zu uns, zwölf medizinische Fachangestellte können von hier aus auf die Patienten-Akten zugreifen und vier Vollzeit-Kräfte übernehmen die telefonische Terminvereinbarung. So kann sich die Praxis rein auf die medizinische Behandlung konzentrieren.“ Auch die Überweisung zu einzelnen Fachärzten sei so viel einfacher.

Im MVZ in Steilshoop arbeiten künftig um die 40 Ärzte

In dem MVZ in Steilshoop, das in ein ein Gebäude am César-Klein-Ring gezogen ist, arbeiten künftig zehn Ärzte. Einige sind Hausärzte, aber auch Urologen, Chirurgen, HNO-Ärzte, Psychiater und Onkologen sind in der Miamedes Health Group tätig. „Wir bieten außerdem noch Palliativ-Versorgung an“, sagt Scherzai. „Das sind spezialisierte Ärzte, die rausfahren und sich um Patienten kümmern, die als nicht mehr heilbar eingestuft wurden. Sie schauen sich diejenigen dann gründlich an, passen gegebenenfalls Medikamente an und versuchen, alles an möglicher verbleibender Lebensqualität herauszuholen.“

Zudem seien Ärzte in Stadtteilen wie Billstedt, Wilhelmsburg oder eben auch Steilshoop viel mehr als „nur“ medizinische Ansprechpartner. „Sie geben Ratschläge oder übernehmen sogar teilweise erzieherische Aufgaben“, sagt er. „Drogen und Kriminalität sind dort leider immer noch ein großes Thema, weil Jugendliche in diesen Stadtteilen oft sich selbst überlassen werden.“ Es fehle an kulturellen und sozialen Einrichtungen, aber auch zum Beispiel an Gesundheitskiosken. „Dort können sich die Menschen hinwenden, wenn in der Praxis vielleicht die Zeit gefehlt hat und sie sich doch nicht mehr sicher sind, ob sie alles verstanden haben.“

Im MVZ in Steilshoop werden verschiedene Sprachen gesprochen

Voraussichtlich in zwei Monaten kann das MVZ in Steilshoop seinen vollständigen Betrieb aufnehmen – in Kürze wird aber schon ein kleiner, hinterer Teil der 500 Quadratmeter großen Fläche geöffnet. Das Ärztezentrum soll täglich zehn Stunden erreichbar sein, die Angestellten sprechen neben Englisch auch unter anderem Türkisch, Russisch oder Persisch. Es gibt zurzeit auch noch ausreichend Kapazitäten für Neu-Patienten. Scherzai hat einen Mietvertrag für zehn Jahre unterschrieben, der zweimal um jeweils fünf Jahre verlängert werden kann.

„Es darf nicht sein, dass ein gesamter Stadtteil von der medizinischen Versorgung abgekapselt wird“, sagt der 34-Jährige, der 17 Jahre seines Lebens in Steilshoop verbracht hat. Er habe selbst mitbekommen, wie seine Mutter den Weg zu einem Facharzt bis nach Barmbek zurücklegen musste. „Ich hoffe, dass wir mit unserem MVZ dem Stadtteil medizinisch wieder ein bisschen zurück auf die Füße helfen können.“