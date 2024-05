Mysteriöser Wohltäter bezahlt Miete der Harburger Tafel

Wer ist der unbekannte Helfer aus Harburg? Nach einem Umzug hat die Harburger Tafel mit der Finanzierung des neuen Standorts zu kämpfen. Entsprechende Anträge zur Förderung an die Bezirkspolitik blieben bislang erfolglos. Doch nun setzt sich ein anonymer Prominenter mit einer hohen Summe für die Tafel ein – und er ist nicht der einzige prominente Wohltäter.

Mit der Verteilung von Lebensmittelspenden übernimmt die Harburger Tafel seit Jahren einen wichtigen Teil der Sozialarbeit in dem Bezirk. Erst kürzlich ist die Tafel aus dem Helmsweg an einen neuen Standort an der Buxtehuder Straße gezogen. Das neue Gebäude bietet zwar eine deutlich größere Fläche – allerdings bedeutet das auch höhere Mietkosten. Dazu kommt, dass auch noch Kühlräume eingerichtet werden müssen.

Harburger Tafel ist an neuen Standort gezogen

Für das kostspielige Vorhaben hatte die Tafel Anträge bei der Bezirkspolitik gestellt. Diese sind bislang jedoch erfolglos geblieben, wie das „Abendblatt“ berichtet. Ob die Kühlräume nicht durch den Tafel-Dachverband finanziert werden könnten, kam unter anderem als Frage zurück. Doch das sei keine Option: Der entsprechende Fördertopf wird durch Pfandautomaten-Spenden einer Supermarktkette gefüllt und gehe nur einmal im Jahr und in unbestimmter Höhe beim Dachverband ein. Zudem ist er schnell wieder verbraucht.

Ursprünglich gab es die Pläne, die Tafel mit der Harburger Drogenberatungsstelle Abrigado in einem Neubau zusammenzulegen. Auch Sozialwohnungen sollten an dem gemeinsamen Standort entstehen. Diese Pläne stammen noch aus der von Melanie Leonhard (SPD) geführten Sozialbehörde – und stoßen schon lange auf Kritik. Schließlich hatte die Tafel beschlossen, auf eigene Faust zu handeln und durchkreuzte die ursprünglichen Pläne der Politik mit ihrem Umzug in die neuen, eigenen Räumlichkeiten.

Unbekannter Geschäftsmann übernimmt Miete bis Ende 2024

Und nun scheint es, als sei die Tafel zumindest in diesem Jahr auch nicht auf die Mittel des Bezirks angewiesen. Denn: Ein bekannter Harburger Geschäftsmann soll sich entschieden haben, die Miete der Tafel bis Ende 2024 zu übernehmen. Dabei möchte der Helfer anonym bleiben. Das sei die Bedingung für die Spende, so Ansbert Kneip, Sprecher für den Tafel-Vorstand, zum „Abendblatt“. Nach diesem Jahr müsse die Tafel dann eventuell wieder Mittel beim Bezirk beantragen. Für die Finanzierung der Kühlräume hofft die Tafel indes doch auf die Förderung durch den Dachverband.

Und noch ein weiterer Prominenter setzte sich kürzlich für die Tafel ein – sein Name ist allerdings bekannt: Der in Hamburg lebende Schauspieler Sebastian Ströbel („Die Bergretter“) hat am Mittwoch bei der Fernseh-Spielshow „Terra X“ 12.000 Euro für den guten Zweck gewonnen. Diesen Gewinn hat er der Tafel Harburg gespendet. (mp)