MOPO-Telefonaktion: Wie viel Daddeln ist normal? Wann beginnt die Abhängigkeit?

„Daddeln ohne Grenzen?“, so lautet das Motto einer Telefonaktion, die die MOPO gemeinsam mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) durchführt: Sie machen sich Sorgen, weil Sie Ihre Kinder oder Ihren Lebenspartner gar nicht mehr loseisen können vom Computer und vom Smartphone? Unsere Experten beantworten alle ihre Fragen. Rufen Sie an!

204 Minuten daddeln 12- bis 19-Jährige an jedem Tag in der Woche am Handy. Das sind von den Jugendlichen selbst geschätzte Werte. Wahrscheinlich ist die wahre Medienzeit weitaus umfangreicher. Kein Wunder, dass sich Eltern, Großeltern, Onkel und Tanten Sorgen machen. Oft ist es schwierig, mit den jungen Leuten darüber ins Gespräch zu kommen.

Experten der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung beantworten alle Ihre Fragen

Doch sollte man das ewige Daddeln tolerieren? Wie viel Medienzeit am Smartphone, Computer oder an der Konsole ist für welches Alter in Ordnung? Wie interveniert man geschickt, ohne die Jugendlichen zu verprellen? Was tun, wenn Abmachungen umgangen werden? Ab wann droht Abhängigkeit? Wie macht sie sich bemerkbar?

Die exzessive Nutzung elektronischer Medien führt bei Ihnen zuhause regelmäßig zum Streit Ein Alarmzeichen. BZgA Die exzessive Nutzung elektronischer Medien führt bei Ihnen zu Hause regelmäßig zum Streit Ein Alarmzeichen.

Diese und alle anderen Fragen zum Thema werden während der MOPO-Telefonaktion am 2. November von 16 bis 18 Uhr von einem Expertenteam der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) beantwortet – Telefon: 0221-892031 (deutsches Festnetz).