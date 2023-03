Gemütlich oder exklusiv, mit Ausblick oder im Dämmerlicht – die Barszene in Hamburg ist vielfältig. Ein perfekt gemixter Drink ist eine gute Alternative zum Feierabendbier. Eine von Hamburgs Bars wurde mehrfach, zum Beispiel vom australischen „Bartender Magazin“, zu den besten der Welt gewählt. Hier sind unsere Lieblingslocations.

Italienische Aperitivi

Unverputzte Wände, hübsch dekorierte Tische, kupferfarbene Lampen, herzlicher Service – und eine Getränkekarte, die die Herzen aller Liebhaber italienischer Aperitivi höher schlagen lässt. Zum „Negroni Sbagliato“ (Campari, Wermut, Prosecco) und zum „Standard Spritz“ mit Rosmarin-Sirup kommen im „Standard“ (Große Freiheit 90, St. Pauli) Stuzzichini auf den Tisch. Die Überraschungs-Snacks wie Oliven, Kapern, geröstetes Brot mit Tapenade und Focaccia sind im Getränke-Preis inbegriffen.

Negroni und Spritz mit Snacks im „‚Standard" auf St Pauli.

Immer was los

Tagsüber Café, abends lebhafte Bar: Die „Rehbar“ mit der knallroten Fassade in der Ottenser Hauptstraße 52 (Ottensen) zählt zu den Institutionen im Stadtteil.

Tagsüber Café, abends Bar: Emily Schröder in der „Reh-Bar" in Ottensen.

Schön gemütlich

Schön schummerig, schön bequem in weichen Ledersesseln – gemütlich geht es in der „Boilerman Bar“ im „25h Hotel Altes Hafenamt“ in der HafenCity zu. Spezialität sind hier die Getränke auf Rum-Basis. In der „Boilerman“-Filiale am Eppendorfer Weg 211 (Hoheluft-West) dreht sich alles um Whiskey. In die Räume der Traditionskneipe „Niewöhner“ an der Gertigstraße 14 (Winterhude) ist das „Berglund“ eingezogen. Die klassische American Bar mit petrolfarbenen Wänden, benannt nach dem schwedischen Großvater des Besitzers, überzeugt mit perfektem Service und hochwertigen Drinks.

Beliebter Treffpunkt für Rum-Freunde: Die „Boilerman-Bar" im „25h Hotel Altes Hafenamt".

Drinks hoch drei

Café, Bar und Destille – das „Drilling“ ist alles zugleich. Hinter dem „Drilling“ steckt das Team der „Clockers“-Bar auf St. Pauli. Der hauseigene Gin und Kräuterlikör wird jetzt in der Destille in der alten Marzipanfabrik am Friesenweg 4 (Othmarschen) hergestellt.

Gunnar Kaack vom „Drilling" in Bahrenfeld vor der hauseigenen Destille.

Löwe mit Klingel

Eine der mehrfach von verschiedenen Magazinen zu den besten der Welt ausgezeichnete Bar verbirgt sich hinter einer dunklen Tür in der Rathausstraße 3 (Altstadt). Wer das „Le Lion“ mit nur 40 Plätzen besuchen möchte, muss klingeln. Hinter dem Tresen wacht ein Metall-Löwe über die Gäste, die hier am liebsten den vom Barbesitzer Jörg Meyer erfundenen „Gin Basil Smash“ bestellen, einen inzwischen weltbekannten Cocktail aus Gin, Basilikum und Zitrone. Ansonsten gilt: beraten lassen, auch der Service ist ebenso wie die Getränke und das Ambiente Weltklasse.

Von außen eher unscheinbar: im „Le Lion" gibt es die weltbesten Drinks.

Schöne Aussichten

Perfekt gemixte Drinks mit Aussicht in edler Umgebung genießen Besucher der „Puzzle Bar“ in der HafenCity. Starkoch Kevin Fehling hat die Roof-Top-Location vor drei Jahren im 15. Stock des Campus Towers in der Versmannstraße 2 eröffnet. In der Bar des Hotels „Fontenay“ (Fontenay 10, Rotherbaum), wo Rocco Tolomeo im sechsten Stock zum Beispiel einen „Queens Park Swizzle“ mit Rum, Limettensaft, Zuckersirup, Minze und Angostura mixt, begeistert der Rundumblick über die Alster. Vielfach ausgezeichnet ist Bartenderin Carolin Thompson, eine der wenigen Frauen in ihrem Fach. Sie entwickelt immer neue Drinks in der „Oval Bar“ im Fünf-Sterne-Hotel „Fraser Suites“ am Rödingsmarkt 2 (Altstadt).