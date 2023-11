Mit der Haspa Musik Stiftung in die Elbphilharmonie

2×2 Tickets für das ausverkaufte Konzert von Schorl3 am 9.12.2023 zu gewinnen!

Ein neues Nachwuchs-Highlight erwartet die Besucher am 9. Dezember um 20:30 Uhr in der Reihe „Made in Hamburg“ im kleinen Saal der Elbphilharmonie. Auf der Bühne stehen die drei Jungs von Schorl3 und sorgen für beste Beats. „Made in Hamburg“ wurde ins Leben gerufen, um experimentierfreudige Künstler:innen ins Licht der großen Konzerthauses zu rücken, die sonst vor allem in Clubs, Kneipen, Off-Locations und Proberäumen am Sound der Zukunft feilen.

Musik zum Tanzen und Fühlen

Eine durchzechte Clubnacht und die Vorliebe für Weinschorle brachte die Hamburger Band Schorl3 zusammen, das sich mit spritzig-guter Laune und ordentlich Charme im Gepäck bereits eine große Fangemeinde erspielt hat. Im März 2021 legte die Popband mit der Debüt-EP „Sprudelpop“ ordentlich vor; 2022 erschien dann das Debütalbum „Pinguine sind auch nur Pandavögel“. Und der Titel verrät es bereits: Wer auf Disco-Vibes, viel Ironie und absurde Textpoesie steht, ist bei Schorl3 genau am richtigen Ort. „Wir machen Musik, damit man eine gute Zeit hat. Damit man sich für einen Moment mal über nichts Gedanken macht, außer zu tanzen und zu fühlen“, sagen die Jungs selbst über ihre Musik. Also dann, auf geht’s in den Kleinen Saal zum Tanzen und Fühlen!

Die Haspa Musik Stiftung unterstützt den Hamburger Musiknachwuchs und ist darum ebenfalls Partner der Konzertreihe „Made in Hamburg“. Im Jahr 2021 hat die Band Schorl3 den KRACH+GETÖSE Hamburg Music Award gewonnen, den RockCity Hamburg und die Haspa Musik Stiftung zusammen vergeben.

Gewinnspiel

Die Haspa Musik Stiftung verlost 2×2 Tickets für das ausverkaufte Konzert von Schorl3. Sie möchten dabei sein? Dann schreiben Sie einfach eine E-Mail an kultur@haspa.de mit dem Betreff: Mit der Haspa Musik Stiftung in die Elphi!

Teilnahmeschluss: Dienstag, 5.12.2023

Teilnahmebedingungenhttps://www.haspa-musik-stiftung.de/teilnahmebedingungen