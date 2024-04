Mercedes plant, seine Autohäuser in Deutschland zu verkaufen. Bei den Mitarbeitern sorgt das für großen Ärger – denn ein möglicher Verkauf bedeutet für die Belegschaft vor allem eines: Unsicherheit. Die möglichen Verkaufspläne hätten „Enttäuschung und Bestürzung“ ausgelöst, kritisiert der Betriebsrat. Bundesweit haben Mercedes-Mitarbeiter am Donnerstag ihrem Ärger Luft gemacht. Auch in Hamburg versammelten sich Hunderte Angestellte.

Wie Kenneth Turan, der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende der Niederlassung Hamburg, der MOPO sagte, nahmen in der Hansestadt rund 90 Prozent der Belegschaft an den Betriebsversammlungen teil. Das wären rund 675 Leute.

Die Mercedes-Mitarbeiter sind sauer. Und sie machen sich Sorgen – um ihre Zukunft. Denn vor einem Monat hat ihr Arbeitgeber angekündigt, seine unternehmenseigenen Autohäuser in Deutschland auf den Prüfstand zu stellen. Das heißt im Klartext: Es ist gut möglich, dass die Autohäuser an Investoren verkauft werden. 20 Niederlassungen mit 8000 Mitarbeitern sind bundesweit betroffen.

Die Antwort des Betriebsrats auf diese Erwägungen ließ nicht lange auf sich warten. Es sei ein „Schlag ins Gesicht“ für die Mitarbeiter, hieß es. Die Pläne seien weder akzeptabel noch nachvollziehbar.

In Hamburg haben Hunderte Mitarbeiter am Donnerstag an Betriebsversammlungen teilgenommen – wie hier am Standort am Friedrich-Ebert-Damm. hfr