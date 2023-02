Es gibt Orte in Hamburg, denen wurde in den vergangenen Jahrzehnten vom Senat eher wenig Beachtung geschenkt. Einer dieser Orte ist die Veddel. Doch nun rückt der kleine Stadtteil im Süden Hamburgs endlich in den Fokus – zumindest sein Bahnhof. Hier soll ein Prestige-Projekt entstehen, das den Verkehr in der Stadt und besonders im Süden verändern wird. So jedenfalls das Versprechen der Verantwortlichen.