712 Personen haben die Strafgerichte in Hamburg 2020 wegen Gewaltdelikten verurteilt. Das zeigt eine Auswertung des Statistikamts Nord. Mit großem Abstand die meisten Urteile gab es wegen gefährlicher Körperverletzung. Ein Fünftel der Verurteilten ist sogar ohne Bewährung in den Knast gewandert.

In 480 Fällen führte der Tatbestand der gefährlichen Körperverletzung zu einer Verurteilung. Mit deutlichem Abstand folgen Raub oder schwerer Raub – aufgrund dieser Delikte gab es 2020 120 verurteilte Personen. Es folgen räuberische Erpressung (55), räuberischer Diebstahl (25), Mord oder Totschlag (12), Vergewaltigung oder Vergewaltigung mit Todesfolge (11) und übrige Gewaltdelikte (9).

Hamburg: Gerichte verurteilen 712 Personen für Gewaltdelikte

29 Prozent der Urteile fielen nach dem Jugendstrafrecht, teilte das Statistikamt weiter mit. Das schließt nicht nur Jugendliche mit ein, sondern auch Heranwachsende über 18, die das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Der Anteil der Frauen lag demnach bei zehn Prozent. 44 Prozent der Verurteilten waren ausländische Staatsangehörige. Bei 54 Prozent existierten bereits Vorstrafen.

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihnen jeden Morgen um 7 Uhr die wichtigsten Meldungen des Tages aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

40 Prozent der verhängten Freiheits- oder Jugendstrafen setzten die Hamburger Strafgerichte 2020 zur Bewährung aus. Gegen etwas mehr als jede fünfte verurteilte Person – 21 Prozent – verhängten die Gerichte Strafen ohne Bewährung. Ebenfalls 21 Prozent der Urteile beinhalteten erzieherische Sanktionen nach dem Jugendstrafrecht. Mit einer Geldstrafe kamen 18 Prozent der Verurteilte davon.

Das könnte Sie auch interessieren: Eifersüchtiger Ehemann würgte sie fast zu Tode: Frau berichtet Schreckliches

Ein ähnliches Bild zeigt sich für das Jahr 2020 in Schleswig-Holstein. Dort verurteilten die Strafgerichte 574 Personen wegen Gewaltdelikten. Gefährliche Körperverletzung machte mit 67 Prozent aller Urteile (385) den größten Anteil aus. Auch in Hamburgs nördlichem Nachbarbundesland wanderte fast jede fünfte als Gewalttäter: in verurteilte Person (18 Prozent) ohne Bewährung in den Knast.