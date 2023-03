Der Inzidenzwert, den das Robert-Koch-Institut am Mittwoch für Hamburg verkündete, glich einer kleinen Sensation: 193, 5. Das erste Mal seit Ende November vergangenen Jahres lag der Wert unter der 200er-Marke. Da stellt sich die Frage: Brauchen wir noch die Maskenpflicht etwa im HVV? Gleichzeitig bereitet der Bund das neue Infektionsschutzgesetz für den Herbst vor. Denn selbst, wenn die Corona-Sommerwelle langsam abflauen sollte, steht die Herbstwelle nach Meinung der Regierung schon in den Startlöchern.

Der Inzidenzwert, den das Robert-Koch-Institut am Mittwoch für Hamburg verkündete, glich einer kleinen Sensation: 193,5. Das erste Mal seit Ende November vergangenen Jahres lag der Wert unter der 200er-Marke. Da stellt sich die Frage: Brauchen wir noch die Maskenpflicht etwa im HVV? Gleichzeitig bereitet der Bund das neue Infektionsschutzgesetz für den Herbst vor. Denn selbst, wenn die Corona-Sommerwelle langsam abflauen sollte, steht die Herbstwelle nach Meinung der Regierung schon in den Startlöchern.

Im Zeitverlauf deuten die Inzidenzzahlen des RKI für Hamburg auf eine Abnahme des Infektionsgeschehens hin. Während sich die Zahlen im Juni noch auf einem Inzidenzniveau um die 800 bewegten, halbierten sie sich schon Ende Juli. Am Mittwoch folgte dann der Durchbruch unter die 200er-Marke.

Dunkelziffer bei Corona-Infektionen könnte hoch sein

Es lässt sich „nicht sicher sagen, ob bereits von einem Ende der Sommerwelle auszugehen ist“, teilte die Hamburger Sozialbehörde auf MOPO-Anfrage mit. Die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz bilde nicht das vollständige Infektionsgeschehen ab. Außerdem sei dies nicht mit den bis zum Frühjahr 2022 berechneten Inzidenzen zu vergleichen.

In die Zahl der Neuinfektionen fließen nur die Infektionen ein, die mit einem PCR-Test im Labor bestätigt wurden. Seit dem 5. Mai 2022 ist die Bestätigung durch einen solchen Test allerdings nicht mehr vorgeschrieben. Entsprechend hoch könnte die Dunkelziffer sein.

Niedersachsen: Corona-Sommerwelle ist gebrochen

Aus dem Nachbarland Niedersachsen waren am Mittwoch bereits optimistische Töne zu hören: „Unsere derzeitigen Daten sind gut“, sagte die niedersächsische Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) am Mittwoch. Die Corona-Sommerwelle sei gebrochen.

An dieser Corona-Teststation ist nicht mehr viel los(Symbolbild). dpa An dieser Corona-Teststation ist nicht mehr viel los (Symbolbild).

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburger entdecken neue Wirkstoffe gegen Corona

Die Inzidenz lag an diesem Tag in Niedersachsen bei 316,8 – vor einer Woche hatte das RKI den Landes-Wert noch mit 350,8 angegeben. Auch in Schleswig-Holstein deutet sich nach Angaben des RKI ein Rückgang der Neuinfektionszahlen an.

Bund arbeitet an neuem Infektionsschutzgesetz

Doch nicht nur Hamburg bleibt weiterhin vorsichtig. Das Bundeskabinett billigte am Mittwoch die Pläne für ein neues Infektionsschutzgesetz, dass ab Oktober in Kraft treten soll. Das Gesetz sieht nach derzeitigem Stand etwa eine Maskenpflicht in Flugzeugen und Fernzügen vor.

Außerdem sollen die Länder je nach Infektionslage zusätzliche Maßnahmen anordnen können. Dazu zählen Maskenpflicht in Bussen und Bahnen im Nahverkehr sowie in öffentlich zugänglichen Innenräumen. „Ich persönlich gehe davon aus, dass wir im Oktober Schwierigkeiten bekommen werden“, sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Mittwoch.

Das könnte Sie auch interessieren: Wegen Corona?: Wasserverbrauch in Hamburg angestiegen

Wie wird Hamburg mit dem neuen Gesetz umgehen? Hier will man zunächst den Ausgang des parlamentarischen Verfahrens abwarten. Bis Ende September sollen aufgrund der vermutlich hohen Dunkelziffer weiterhin die Basis-Maßnahmen gelten. Heißt: Auch im HVV wird weiterhin die Maskenpflicht gelten, genauso wie in medizinischen Einrichtungen. Der vom Kabinett gebilligte Entwurf könnte am 8. September im Bundestag beschlossen werden. Anschließend müsste noch der Bundesrat zustimmen.