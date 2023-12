„Bird Dog“ – so lautete der Tarnname für eine der wichtigsten Geheimoperationen der Nachkriegszeit: die Einführung der D-Mark am 20. Juni 1948. Alles lief streng geheim ab. Die Sowjets und auch die Deutschen sollten nicht zu früh davon erfahren. In 23.000 Holzkisten wurde das neue Geld quer durch die spätere Bundesrepublik gekarrt, scharf bewacht von Soldaten und Polizisten. Wie das Geld Hamburg erreichte und an die Bevölkerung ausgegeben wurde – die MOPO zeigt teils unveröffentlichte Fotos von der Währungsreform vor 75 Jahren und räumt mit einigen Legenden auf.

„Auf einmal gab es alles! Plötzlich waren die Läden wieder voll.“ Daran erinnert sich bis heute jeder, der es erlebt hat. Die Währungsreform am 20. Juni 1948 – bis zur Wiedervereinigung war dieser Tag das markanteste kollektive Erlebnis der Deutschen nach dem Krieg. Jeder Bürger erhielt zunächst 40 D-Mark „Kopfgeld“, vier Wochen später noch einmal 20, egal, ob Kind oder Greis. Und es ging wieder aufwärts mit dem Land. Gut 75 Jahre sind seither vergangen.

Was für eine furchtbare Zeit hinter den Deutschen lag! Die Jahre von 1945 bis 1948 waren geprägt gewesen von Not und Elend, Hunger und Kälte. Lebensmittel gab es – wie schon im Krieg – nur auf Bezugsschein. Die Rationen wurden von den alliierten Behörden je nach Bedürftigkeit bemessen. Für „Normalverbraucher“ (die keinen Anspruch auf Zulagen hatten) lagen sie bei wenigen Gramm Fett und kaum mehr als einem Kanten Brot täglich. Daher fuhren viele Großstädter aufs Land, um bei Bauern Schmuck oder Teppiche gegen eine Extraration Kartoffeln einzutauschen.

Zwischen 1945 und 1948 war der Schwarzmarkt der einzige Wirtschaftszweig, der florierte. Hier eine Razzia in der Talstraße auf St. Pauli. Schieber werden kontrolliert und verhaftet. Staatsarchiv Hamburg Zwischen 1945 und 1948 war der Schwarzmarkt der einzige Wirtschaftszweig, der florierte. Hier eine Razzia in der Talstraße auf St. Pauli. Schieber werden kontrolliert und verhaftet.

Praktisch jeder litt Hunger. Um an Essen zu kommen, verhökerten die Menschen ihre letzten Habseligkeiten. Der Schwarzmarkt boomte. Für 146 „Amis“ gab es ein Kilo Kaffee, ein Brot kostete zehn „Amis“. Die „Ami“, die amerikanische Zigarette, war die wahre Währung zu jener Zeit.

Zigarettenwährung auf dem Schwarzmarkt: Ein Brot kostete zehn „Amis“

So sah es aus, das Leben in den ersten Jahren nach dem Krieg.

Im Frühjahr 1948 kamen dann mit einem Mal Gerüchte auf, dass das Elend bald ein Ende haben würde, und dass er kurz bevorstünde: der Tag, an dem endlich die neue Währung kommt. Alle redeten vom „Tag X“.

Tatsächlich hatten die Amerikaner und die Briten bereits im Februar 1948 im Alliierten Kontrollrat vorgeschlagen, eine neue Währung für Gesamtdeutschland einzuführen. Da die Sowjetunion jedoch ablehnend reagierte – der Kalte Krieg zeichnete sich bereits ab – entschieden die Westalliierten, die Währungsreform in ihren drei Besatzungszonen in Eigenregie durchzuführen. Alles musste streng geheim laufen, damit die Sowjets nicht Wind davon bekamen. Deshalb hatte die Operation einen Tarnamen: „Bird Dog“ (Spürhund).

Alfons Koessinger, Leiter des Währungsreform-Museums in Rothwesten, präsentiert Kopien alter 20- und 50-DM-Scheine, die ab dem 20. Juni 1948 ausgegeben wurden. Im Hintergrund zu sehen eine Original-Holzkiste, mit der das in Amerika gedruckte Geld über den Atlantik verschifft wurde. dpa Alfons Koessinger, Leiter des Währungsreform-Museums in Rothwesten, präsentiert Kopien alter 20- und 50-DM-Scheine, die ab dem 20. Juni 1948 ausgegeben wurden. Im Hintergrund zu sehen eine Original-Holzkiste, mit der das in Amerika gedruckte Geld über den Atlantik verschifft wurde.

Auf Initiative der US- Militärregierung wurden am 21. April 1948 elf Vertreter der Wirtschaft, der Finanzwelt und der Gewerkschaften für sieben Wochen in einer Kaserne in Rothwesten bei Kassel interniert, darunter der Wirtschaftswissenschaftler Hans Möller, SPD-Politiker Walter Dudek, der Banker Otto Ernst Pfleiderer und die Finanzexpertin Wilhelmine Dreißig. Ihr Auftrag: Sie sollten englische Texte, Fragebögen und Formulare übersetzen sowie Formulierungshilfen bei Gesetzen, Verordnungen und Durchführungsbestimmungen geben – für die Einführung einer neuen Währung. Diese Langzeit-Konferenz in der Kaserne wird in der Geschichtsschreibung – in Anlehnung an die Papstwahl – gerne als „Währungskonklave“ bezeichnet.

Federführende Person und damit Ziehvater der D-Mark war der damals erst 26-jährige US-Leutnant und Ökonom Edward A. Tenenbaum. Der Sohn jüdischer Immigranten war im Zivilberuf Volkswirtschaftler, beherrschte mehrere Fremdsprachen. Seit er mit 21 seinen Studienabschluss zum Thema „Nationalsozialismus und internationaler Kapitalismus“ in Yale mit der Bestnote Summa cum laude absolviert hatte, galt er als Wunderknabe. Er war der eigentliche Architekt der Währungsreform. Er pendelte ständig zwischen der Kaserne in Rothwesten und den Führungsstäben der drei Militärregierungen hin und her. Tenenbaum war es auch, der den Begriff „Deutsche Mark“ erfand. Eine Zeitlang soll auch „Batzen“ als Name für das neue Geld in Erwägung gezogen worden sein.

Erst 26 Jahre jung: US-Reserveoffizier Edward A. Tenenbaum, ein Jude, ist der „Vater der Deutschen Mark“ MOPO-Archiv Erst 26 Jahre jung: US-Reserveoffizier Edward A. Tenenbaum, ein Jude, ist der „Vater der Deutschen Mark“

Mitreden durften die Deutsche bei der Währungsreform nicht. Überhaupt nicht. Nichtmal die Gestaltung der neuen Banknoten konnten sie beeinflussen. Die Scheine wurden auch nicht in Deutschland gedruckt, sondern in New York und Washington D.C. In 23.000 gut gesicherten Kisten wurden die Banknoten anschließend verschifft – Münzgeld gab es erst später. Zur Täuschung war die Fracht nach Barcelona deklariert. Das wirkliche Ziel aber hieß Bremerhaven.

Der Vater der D-Mark hieß Edward A. Tenenbaum und war erst 26 Jahre alt

Je mehr sich die Anzeichen verdichteten, dass die Währungsreform bevorstand, desto schwieriger wurde die Versorgungslage in den Westzonen. Obwohl verboten, horteten Geschäftsleute ihre Produkte, denn keiner wollte seine Waren für Reichsmark abgeben, die vermutlich bald nichts mehr wert sein würde. Oder aber die Händler verlangten horrende Preise: 2500 Reichsmark für eine Herrenhose zum Beispiel. Auch ein verbreiteter Trick: Unternehmen setzten Betriebsferien an – um so die Zeit bis zum neuen Geld zu überbrücken.

Das könnte Sie auch interessieren: Aracy de Carvalho – wie der „Engel von Hamburg“ unzähligen Juden das Leben rettete

Während das Angebot an Waren sank, wuchs die Nachfrage – denn jeder versuchte jetzt noch, seine Reichsmark loszuwerden. Mitte Juni 1948 teilte die Hamburger Friseur-Innung mit, 60.000 Hamburger würden täglich in die Salons drängen, um sich noch einmal gegen Reichsmark frisieren zu lassen. Manche hauten ihr Geld anderweitig auf den Kopf: „Auf St. Pauli geht es hoch her“, berichtete das „Hamburger Echo“. „Denn die Leute rechnen damit, dass die Vergnügungslokale nach der Währungsreform erst mal schließen werden.“

Vor dem Reichsbankgebäude am Alten Wall hält ein Geldtransporter mit den D-Mark-Banknoten. Zum Schutz ist viel Polizei vor Ort. Staatsarchiv Hamburg Vor dem Reichsbankgebäude am Alten Wall hält ein Geldtransporter mit den D-Mark-Banknoten. Zum Schutz ist viel Polizei vor Ort.

Spätestens seit dem 14. Juni 1948 gab es kaum noch einen Zweifel, dass es bald so weit sein würde. Denn an diesem Tag trafen die Lastwagen mit den neuen Banknoten in Hamburg ein. „Bewaffnete britische Soldaten haben das Gebäude der Hamburger Landeszentralbank mit einem scharfen Absperrungsring umgeben“, berichtete das „Hamburger Echo“ am Tag darauf. „Im Laufe des Vormittags wurden von acht eintreffenden Lastwagen Kisten mit der Aufschrift ,Clay‘ (General Lucius D. Clay war damals Militärgouverneur in Deutschland, Anm. d. Red.) ausgeladen, in denen das neue Geld verwahrt lag.“

Das könnte Sie auch interessieren: Wie ein Totalversager zum mächtigsten Mann Hamburgs wurde

Als am 18. Juni, einem Freitag, Bürgermeister Max Brauer eine Rundfunkrede hielt und die Einführung der neuen Währung für den darauffolgenden Sonntag ankündigte, waren Hamburgs Straßen wie leergefegt. Alle Bürger saßen vor den Rundfunkgeräten und hörten zu, wie Brauer sagte: „Wir sind an einem entscheidenden Wendepunkt der Nachkriegszeit angekommen. Um Mitternacht von Sonntag auf Montag hört die Reichsmark auf, allgemein gesetzliches Zahlungsmittel zu sein. Wir alle, die wir wieder ehrliches Geld für unsere ehrliche Arbeit haben wollen, atmen auf, dass es endlich so weit ist und die neue Deutsche Mark ausgegeben werden kann.“ Am darauffolgenden Tag sind die Hamburger Zeitungen voll mit detaillierten Anweisungen, wie und wo die Bürger ihr Kopfgeld in Empfang zu nehmen hätten. Am Sonntag, dem langersehnten Tag X, standen die Menschen schon Stunden bevor es überhaupt losging, Schlange – „so wie beim Schlachter, wenn es Brühe gibt“, wie ein Reporter des „Hamburger Echo“ schrieb. Die Leute konnten es einfach nicht erwarten, das neue Geld in die Hand zu nehmen.

Am 20. Juni 1948 ist er gekommen: der langersehnte „Tag X“

Die „Hamburger Freie Presse“ kündigt ihn an: den „Tag X“ - die Einführung der D-Mark. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Die „Hamburger Freie Presse“ kündigt ihn an: den „Tag X“ – die Einführung der D-Mark.

An 1300 Lebensmittelkarten-Ausgabestellen in Hamburg waren 17.000 Helfer im Einsatz, um den Umtausch „Reichsmark gegen D-Mark“ durchzuführen. Jeder, der 60 Reichsmark abgab, erhielt 40 Mark ausgezahlt – und einen Monat später gab es einen Nachschlag in Höhe von 20 Mark. 60 Mark also – ein Kopfgeld für die Zukunft.

„Über Nacht ist alles anders geworden“, schrieb das „Hamburger Echo“. „In den Schaufenstern vieler Läden tauchen plötzlich Waren auf, die seit Jahren nur auf dem Schwarzen Markt gehandelt wurden. In den Straßen der Stadt wogt eine schaulustige Menge. Hier und da laute Empörung darüber, dass jetzt Artikel angeboten werden, die der Bevölkerung vorgestern noch vorenthalten oder nur zu Wucherpreisen überlassen wurden. Und doch! In manchem Gesicht steht ein froher Zug: Endlich scheint es bergauf zu gehen, endlich die große Wende!“

Polizeibeamte helfen dabei mit, die Pakete mit den neuen D-Mark-Scheinen auszuladen. Staatsarchiv Hamburg Polizeibeamte helfen dabei mit, die Pakete mit den neuen D-Mark-Scheinen auszuladen.

In den ersten Tagen hielten sich die Bürger noch zurück. Alle wollten von ihrem wertvollen Geld möglichst viel zurücklegen. Nach zwei Wochen aber stieg die Kauflust. „Kleidung und Haushaltswaren finden reißend Absatz“, berichtete das „Hamburger Echo“. Vor allem im Kaufhaus Karstadt an der Mönckebergstraße bewunderten die Kunden die Auslagen – das, was es plötzlich dort zu kaufen gab, hatten die meisten Hamburger seit 1939 nicht mehr zu sehen bekommen.

Von wegen „Stunde null“: Es ist ein Märchen, dass alle die gleichen Chancen hatten

Angesichts der großen Nachfrage verlangten die Händler jetzt Höchstpreise: Ein Ei kostete 35 Pfennig neuer Währung, ein Kilo Schweinefleisch sieben D-Mark – und ein VW-Käfer 5300 D-Mark. Zum Vergleich: Der durchschnittliche Monatslohn lag bei 250 D-Mark. Nur die Wenigsten konnten sich sowas leisten.

Vor der Bismarckschule: Am 20. Juni 1948, einem Sonntag, stehen dort die Menschen Schlange, um sich ihr „Kopfgeld“ abzuholen. Staatsarchiv Hamburg Vor der Bismarckschule: Am 20. Juni 1948, einem Sonntag, stehen dort die Menschen Schlange, um sich ihr „Kopfgeld“ abzuholen.

Die Währungsreform sei so eine „Stunde null“ gewesen, wird oft erzählt. Schließlich hätten alle die gleichen Voraussetzungen gehabt. Doch dies ist nichts weiter als ein Mythos – oder besser gesagt: ein Märchen. Es kann nicht einmal im Ansatz davon die Rede sein, dass so etwas wie Chancengleichheit existiert hat. Wahr ist vielmehr: Wer vor der Währungsreform reich war, der war es danach auch.

Das könnte Sie auch interessieren: In dieser Villa residierte Hamburgs schlimmster Massenmörder

Zu den Verlierern der Währungsreform gehörten die kleinen Sparer. Geld auf der Bank wurde im Verhältnis 10:1 abgewertet. Mit der Währungsreform schmolzen auf einen Schlag Bankguthaben in Höhe von 144 Milliarden Reichsmark auf 6,3 Milliarden D-Mark zusammen. Zum zweiten Mal seit der Hyperinflation von 1923 verloren die Deutschen den Großteil ihrer Geldvermögen.

Vor der Bismarckschule haben am 20. Juni 1948 diese Damen und Herren Platz genommen - sie warten darauf, bis sie an der Reihe sind. Sie wollen sich ihre 40 D-Mark abholen. Staatsarchiv Hamburg Vor der Bismarckschule haben am 20. Juni 1948 diese Damen und Herren Platz genommen – sie warten darauf, bis sie an der Reihe sind. Sie wollen sich ihre 40 D-Mark abholen.

Gewinner waren diejenigen, die Sachwerte besaßen, denn Grundstücke, Fabriken und Warenlager waren vom Währungsschnitt nicht betroffen und behielten ihren Wert. Zu den größten Profiteure zählten Immobilienbesitzer – erst recht dann, wenn ihre Gebäude kreditfinanziert waren, denn die Schulden waren über Nacht im Verhältnis 10:1 heruntergesetzt.

Geschäftiges Treiben in der Bismarckschule: 60 Reichsmark muss jeder mitbringen, dafür erhält er 40 D-Mark. Staatsarchiv Hamburg Geschäftiges Treiben in der Bismarckschule: 60 Reichsmark muss jeder mitbringen, dafür erhält er 40 D-Mark.

Noch eine Legende, mit der wir aufräumen wollen: Nein, die Währungsreform ist keineswegs das Meisterstück Ludwig Erhards gewesen, auch wenn der spätere Bundeskanzler sich gerne als Deutschlands Retter aus tiefster Not feiern ließ. Die Wahrheit ist: Erhard war an der konkreten Planung überhaupt nicht beteiligt – genauso wenig wie irgendein anderer deutscher Ökonom oder Politiker. Stattdessen hat er die Lorbeeren verdient: der 26-jährige Edward A. Tenenbaum.

Das könnte Sie auch interessieren: Max Brauer – der Mann, den die Nazis quer durch Europa jagten

Die Währungsreform hatte weitreichende Folgen: Drei Tage später zog die Sowjetunion nach und führte in der sowjetischen Zone ebenfalls eine Währungsreform durch. Ähnlich wie im Westen erhielten die Menschen im Osten pro Kopf einen Grundbetrag des neuen Geldes – in der sowjetischen Besatzungszone waren es 70 „Deutsche Mark der Deutschen Notenbank“. Wirklich neu war dieses Geld allerdings nicht: Die Sowjets hatten auf die alten Reichsmark-Banknoten einfach farbige, briefmarkengroße Kupons geklebt.

Kaum ist die D-Mark eingeführt, sind die Läden voll. Alles, was noch am Tag zuvor Mangelware war, ist plötzlich da. dpa Kaum ist die D-Mark eingeführt, sind die Läden voll. Alles, was noch am Tag zuvor Mangelware war, ist plötzlich da.

Die doppelten Währungsreform teilte Deutschland ökonomisch in zwei Teile. Die politische Spaltung folgte im Jahr darauf, als auf deutschem Boden zwei Staaten entstanden. 40 Jahre sollte es dauern bis zur Wiedervereinigung. Dann endlich erhielten auch die Menschen in Ostdeutschland die lange ersehnte D-Mark.