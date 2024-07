Diese Hamburger Hauptstraße wird jetzt zur Großbaustelle

Ab sofort starten an einer Hauptstraße im Bezirk Wandsbek umfangreiche Bauarbeiten. Gleich mehrere Versorger haben sich zusammengetan, um an Leitungen zu arbeiten. Die Bauarbeiten sollen Monate dauern.

An der Kreuzung der Rodigallee mit dem Holstenhofweg geht es los. Ab Donnerstag werden dort Strom-, Wärme- und Gasleitungen gebaut, das gab „Stromnetz Hamburg“ am Donnerstag in einer Pressemitteilung bekannt. Die drei Versorger „Stromnetz Hamburg“, „Hamburger Energiewerke“ und „Gasnetz Hamburg“ hätten sich zusammengetan, um in der verkehrsärmeren Ferienzeit gemeinsam das Bauvorhaben umzusetzen.

Rodigallee in Hamburg: Verkehr nur eingeschränkt möglich

Der Verkehr für Fußgänger:innen und Radfahrende wird stark eingeschränkt. Die Fahrspuren für Autos werden auf eine Spur je Richtung verengt.

Am 20. Oktober sollen die Arbeiten an der Kreuzung Rodigallee/Holstenhofweg abgeschlossen sein, aber damit enden die Einschränkungen noch nicht. Sobald die Arbeiten an der Kreuzung fertiggestellt wurden, folgen weitere Arbeiten am Holstenhofweg in Höhe Gustav-Adolf-Straße, Luetkensallee und Zietenstraße.

Die Hauseingänge der Anwohner:innen sollen während der gesamten Baustelle zugänglich sein, so „Stromnetz Hamburg“.