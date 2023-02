Die Sonne scheint, der Sand kitzelt unter den Füßen und die Wellen rauschen leise im Hintergrund – wer möchte nicht den Sommer so verbringen? Aber wer glaubt, dass man das nur in der Karibik oder auf Sizilien erleben kann, liegt falsch: Auch in Hamburg gibt es wunderschöne Strände – und teils sehr exklusive! Die MOPO gibt einen Überblick über die besten Strand-Adressen der Stadt.

Traumstrand am Naturschutzgebiet: der Elbstrand Wittenbergen in Rissen

Direkt neben dem Naturschutzgebiet Wittenbergen kann man auf dem gleichnamigen Strand die Seele baumeln lassen. Umgeben von alten schattenspendenden Bäumen befindet sich der bekannte 40 Meter hohe Leuchtturm Wittenbergen. Vom Strand aus lassen sich auch wunderbar große Containerschiffe beobachten.

Der Elbstrand Wittenbergen fällt durch den gleichnamigen Leuchtturm auf. Patrick Sun Markenzeichen des Elbstrandes in Wittenbergen ist der Leuchtturm.

Die Anfahrt mit dem Auto erweist sich als schwierig, es ist deshalb zu empfehlen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen: Mit der Linie 189 gelangen Sie schnell vom S-Bahnhof Blankenese zur Haltestelle Tinsdaler Kirchenweg, die letzten zehn Minuten zum Strand müssen Sie dann zu Fuß zurücklegen.

Bassenfleth an der Elbe: Strandparadies im Alten Land

Ein Traum für Sandburgenbauer, Sonnenanbeter und Hundebesitzer: Der Elbstrand von Bassenfleth ist ein Naherholungsgebiet in Hollern-Twielenfleth im Alten Land, direkt vor den Toren der Hansestadt Stade und gehört zu den schönsten Ausflugszielen im Norden. Vor kurzem war er für einige Tage gesperrt, weil Baggerschiffe 330.000 Kubikmeter neuen Sand ans Ufer gespült haben. Sturmfluten vergangener Jahre hatten viel weggespült. Nun, nach Abschluss der Arbeiten, ist der Strand noch schöner als vorher und um einiges breiter. Vor allem in den Morgenstunden hat der Besucher ihn ganz für sich alleine. Er muss ihn sich dann höchstens mit ein paar Leuten teilen, die ihre Hunde Gassi führen.

Der Elbstrand von Bassenfleth: Er gehört zur Ortschaft Hollern-Twielenfleth im Alten Land. Olaf Wunder Der Elbstrand von Bassenfleth: Er gehört zur Ortschaft Hollern-Twielenfleth im Alten Land.

Mit dem Auto ist der Strand sehr gut erreichbar. Es gibt einen kostenpflichtigen Parkplatz, auf dem das Fahrzeug abgestellt werden kann. Und ein öffentliches Klo gibt es dort auch.

Planschen mit Aussicht: das Falkensteiner Ufer in Blankenese

Nach einem entspannten Spaziergang durch den Park ab an den Strand, um den Tag ausklingen zu lassen? Das können Sie am Falkensteiner Ufer, das direkt an das gleichnamige Waldgebiet grenzt. Auch hier fahren Riesenpötte auf der Elbe am Strand vorbei – perfekt für schiffsbegeisterte Kids, die beim Sandburgenbauen einen Blick auf das Wasser werfen. Im Sommer ist der Strand DLRG-überwacht.

Die Sommerferien am Strand verbringen – auch in Hamburg ist das kein Problem. Doch wo sind die schönsten Adressen unserer Stadt? Hier das Falkensteiner Ufer. imago/Lars Berg Vom Falkensteiner Ufer aus kann man große Containerschiffe beobachten.

Ihr Auto können Sie auf dem Parkplatz an der Kreuzung Falkenstein / In de Bargen abstellen. Wenn Sie den Bus nehmen möchten, fahren Sie am besten mit der Linie 286 bis zur Haltestelle Falkenstein.

Hohendeicher See – ein Paradies für Wassersportler-Fans in Ochsenwerder

1966 ist der Baggersee im Stadtteil Ochsenwerder im Rahmen des Deichbaus entstanden. Heute ist der Hohendeicher See, auch Oortkatensee genannt, im Südosten Hamburgs ein Paradies für Surfer:innen und Sonnenanbeter. Es gibt zwei Badestellen mit Sandstränden, aber keinen abgetrennten Nichtschwimmerbereich. Wer Wassersport liebt, wird am Hohendeicher See sicherlich froh: tauchen, segeln, surfen – für jeden Sportbegeisterten ist hier etwas dabei. Ein Kiosk bietet Snacks und Getränke. Wer es ruhiger mag, kann aber auch ganz entspannt am Strand die Sonne genießen.

Der Hohendeicher See imago/CHROMORANGE Der Hohendeicher See – perfekt für alle Wassersportler-Fans

Am Südufer gibt es einen Parkplatz. Wer den öffentlichen Nahverkehr nutzt, fährt am besten mit der S21 zur Haltestelle Tiefstack und anschließend mit der Buslinie 120 in Richtung Zeltplatz Altengamme zur Haltestelle Overwerder.

Idyll im Süden Hamburgs: Finkenried in Wilhelmsburg

Baden ist hier zwar verboten und wegen der Elbströmungen auch sehr gefährlich, aber fürs Strand- und Urlaubsfeeling lohnt es sich trotzdem, nach Wilhelmsburg zum Strand Finkenried zu kommen. Direkt neben dem Naturschutzgebiet Schweenssand können Sie mit etwas Glück auf dem Deich grasende Schafe beobachten – ein Idyll im Süden Hamburgs.

Einen Autoparkplatz gibt es nicht, am besten nehmen Sie die Buslinie 351 vom S-Bahnhof Wilhelmsburg bis zur Haltestelle Weidendamm. Die restlichen 1,5 Kilometer sind nur zu Fuß erreichbar. Aber der Anblick ist es wert!

Beachclub mit Hafenblick: „Strand Pauli“ auf St. Pauli

Bei leckerem Eseen und kühlen Drinks den Sonnenuntergang an der Elbe genießen – im Beachclub „Strand Pauli“ kommen Urlaubsgefühle auf. Mit Blick über die Elbe auf den Hafen kann man den Abend gut ausklingen lassen – oder Sie kommen am Wochenende zum Frühstück (von 10 Uhr bis 12 Uhr). Die Gerichte sind größtenteils aus regionalen Zutaten hergestellt, die Fisch- und Fleischprodukte sind meist in Bio-Qualität, und auch vegane und vegetarische Gerichte lassen sich auf der Speisekarte finden.

Strand Pauli Patrick Sun Vom „Strand Pauli“ hat man einen guten Blick auf den Hafen.

Öffnungszeiten: montags bis donnerstags von 12 Uhr bis 23 Uhr, freitags 12 bis 23.30 Uhr, samstags 10 bis 23.30 Uhr und sonntags von 10 bis 21 Uhr. Adresse: St. Pauli Hafenstraße 89

Urlaubsfeeling bis tief in die Nacht: Der Beachclub „Del Mar“ auf St. Pauli

Lounge-Sessel unter Palmen: Da kann doch nur ein Gefühl von Urlaub im Süden aufkommen. Doch das ist auch in Hamburg möglich, und zwar im Beachclub „Hamburg Del Mar“. Bei Pizza, Salaten und Co. lassen sich hier laue Sommerabende wunderbar genießen. Von der Sandterrasse aus auf der Elbe fahrende Pötte beobachten – ein Traum für Schiffsfans.

Öffnungszeiten: montags 15 bis 0 Uhr, dienstags 12 bis 0 Uhr, freitags bis sonntags 12 bis 2 Uhr. Adresse: Bei den St. Pauli-Landungsbrücken

Für Ferientage im Grünen: Das Strandbad Farmsen

Das von einem privaten Verein getragene Freibad gibt es schon seit mehr als 100 Jahren. Das Bad liegt mitten im Grünen – Schatten gibt es an heißen Tagen unter den alten Bäumen also genug. 200 Meter lang ist der Strand. Wer sich nicht in den Sand setzen möchte, findet auch auf der großen Liegefläche einen Platz. Für Kinder gibt es eine Wasserrutsche, einen Spielplatz und ein Hüpfkissen – genügend Auswahl also für einen abwechslungsreichen Ferientag.

Preise: Erwachsene 4 Euro, Kinder 2 Euro. Öffnungszeiten: täglich von 11 bis 19 Uhr, letzter Einlass ist um 18 Uhr. Adresse: Neusurenland 67. Vom U-Bahnhof Farmsen gelangen Sie mit der Buslinie 168 zur Haltestelle Neusurenland – von dort aus sind es dann nur noch fünf Minuten zu Fuß.

Perfekt für Naturliebhaber: Die Hetlinger Schanze bei Wedel

Wer bereit ist, Hamburg für einen Strandbesuch zu verlassen, findet in der Hetlinger Schanze (Kreis Pinneberg) ein sehr schönen Platz: Neben dem Strand an der Elbe gibt es hier auch wunderschöne Wanderrouten und Fahrradwege – wieso also nicht nach einem sportlichen Vormittag den Nachmittag am Strand bei einem Picknick genießen? Kinder können sich im Naturschutzgebiet Haseldorfer Binnenelbe in Forscher:innen verwandeln und die Umgebung entdecken. Einem gelungenen Familienausflug steht also an dem 45 Autominuten von Hamburg entfernten Strand nichts im Wege.

Die Hetlinger Schanze / Florian Quandt In der Hetlinger Schanze kann man sehr gut die Natur genießen.

Das Auto können Sie an der Straße „Heiliger Schanze“ am Wegesrand abstellen – einen Parkplatz gibt es nicht. Eine Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist nicht zu empfehlen.

Der wohl exklusivste Strand in Hamburg: Schweinesand

Der wohl exklusivste Strand Hamburgs ist der Schweinesand – denn er ist nur per Boot erreichbar. Aber: Der Schweinsand ist Teil des Naturschutzgebietes Neßsand und auf der anderen Elbseite von Blankenese. Das Betreten ist mit Ausnahme eines an der Nordseite gelegenen Sandstrandes verboten. Die Natur hier ist das zu Hause verschiedener Tierarten – ein Paradies für Leute, die es ruhig mögen und ein Boot haben.

Schweinesand / Florian Quandt Schweinesand ist nur mit dem Boot erreichbar – und deswegen sehr exklusiv.

Ruhiges Plätzchen 35 Kilometer von Hamburg entfernt: der Großensee bei Trittau

Sie brauchen mal Abstand vom Trubel der Großstadt? Dann finden Sie am Strand des Großensees zwischen Lütjensee und der Gemeinde Großenkel (Kreis Stormarn) ein ruhiges Plätzchen – zwischen Pferdekoppeln, Getreidefeldern und Wäldern. Bei dem 35 Hektar großen See haben Sie mehrere Möglichkeiten, ins Wasser zu gehen: Der Nordstrand liegt idyllisch am Waldrand, im Freibad am Südufer gibt es einen Kiosk, Duschen und Schließfächer.

Großensee dpa/Bodo Marks Am Großensee kann man die freien Tage mit Planschen und Sonnenbaden verbringen.

Kosten fürs Freibad: Erwachsene 3 Euro, Kinder 1 Euro; Öffnungszeiten: montags bis donnerstags 10 bis 18 Uhr, freitags 10 bis 20.30 Uhr, samstags 9.30 bis 20.30 Uhr, sonntags 9.30 bis 18 Uhr. Adresse Freibad: Seestraße 1. Ein Parkplatz am Südufer ist vorhanden.