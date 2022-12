Wer am Donnerstag ein Brötchen oder Kuchen kaufen wollte, stand vermutlich im Dunkeln: Viele Bäckereien in Hamburg hatten sich nämlich an der Aktion „Uns geht das Licht aus – heute das Licht und morgen der Ofen?“ beteiligt und die Ladenbeleuchtung abgestellt. Warum die Unternehmen ernste Existenzangst haben: Die MOPO hat sich umgehört.