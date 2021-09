Die Corona-Neuinfektionen in Hamburg sinken. Eigentlich eine gute Nachricht – doch gleichzeitig steigt die Anzahl der Corona-Todesfälle wieder an. In den vergangenen sieben Tagen starben zehn Hamburger in Zusammenhang mit Covid-19 – so viele wie schon lange nicht mehr. Damit das nicht so weitergeht, gibt es offenbar nur eine Lösung: Die Impfkampagne voranbringen.

Die Gesundheitsbehörde bedauert die Entwicklung der Todesfälle. „Die Sterblichkeit ist aktuell niedriger als in der ersten, zweiten und dritten Welle der Pandemie – dennoch ist es sehr bedauerlich, dass nach wie vor Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 versterben“, erklärt Sprecherin Anja Segert gegenüber der MOPO. Da sich das Virus kontinuierlich leicht verändere, müsse es das Ziel bleiben, Ansteckungen überhaupt zu vermeiden.

Hamburg: Mobile Impfteams bieten Auffrisch-Impfungen an

Die Impfung sei aber nach wie vor der wirksamste Schutz gegen schwere Krankheitsverläufe. „Gerade bei immungeschwächten, sehr alten und pflegebedürftigen Menschen ist der Impfschutz enorm wichtig“, hieß es weiter. Da der Schutz nach einigen Monaten nachlasse, seien inzwischen mobile Teams in Pflegeeinrichtungen unterwegs, um Bewohnern eine Auffrischungsimpfung anzubieten.

Das könnte Sie auch interessieren: Pizza aufs Haus – diese Impf-Aktionen sind in Hamburg geplant

Im MOPO-Interview hatte sich der UKE-Intensiv-Chef Prof. Dr. Stefan Kluge schockiert darüber gezeigt, wer derzeit die Intensivbetten in Anspruch nimmt. Alle seien ungeimpft, viele hätten Übergewicht, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder seien schwanger. „Das Personal ist ein Stück weit frustriert, weil sich jeder mit einer Impfung gegen schwere Corona-Verläufe schützen könnte“, so Kluge. Angesichts der stagnierenden Impfkampagne müsse die Politik noch aktiver werden.