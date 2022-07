Glühend rot: So schön war der Supermond in Hamburg

Groß und hell: In vielen Teilen Deutschlands haben Menschen am Mittwochabend den sogenannten Supermond bestaunt – auch den Hamburgern boten sich spektakuläre Bilder.

Es war das zweite Mal binnen weniger Wochen: Riesengroß und rot leuchtend war der Mond am Himmel über Hamburg zu sehen. Bei diesem Himmelsereignis wirkt der Erdtrabant größer als sonst, besonders direkt nach dem Aufgang und kurz vor dem Untergang.

Hamburg: Supermond sorgt für spektakuläre Bilder

Allerdings war das imposante Ereignis bundesweit nicht überall gut zu sehen. Eine klare Sicht gab es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vor allem in Nordostdeutschland – etwa in Schwerin, Rostock, Warnemünde und Berlin. Insbesondere in der Mitte und im Süden Deutschlands verhüllten dagegen vielerorts Wolken den Blick, beispielsweise in Köln, München und Stuttgart.

Besonders imposant sieht der Mond direkt nach Aufgang und kurz vor Untergang aus.

Der Supermond ist zu sehen, wenn der Erdbegleiter in seiner elliptischen Umlaufbahn unserem Planeten besonders nahe kommt und gleichzeitig Vollmond ist.

Zu bewundern ist das Schauspiel jedoch nur dann, wenn keine Wolken die Sicht verdecken. Auch der letzte Vollmond Mitte Juni wirkte mit einer Entfernung von 360.000 Kilometern bereits besonders groß. (vd/dpa)