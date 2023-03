Bauarbeiten zum Ferienende: Staugefahr auf Autobahn in Hamburg

Ausgerechnet zum Ferienende wird es eng auf der A1: Am Kreuz Hamburg-Ost sollen am Sonntag Schäden auf der Fahrbahn in Richtung Bremen beseitigt werden. Das bedeutet Staugefahr und eine Geduldsprobe vor allem für Autofahrer, die von der Ostseeküste kommen.

Für die Reparatur werden zwei von drei Fahrstreifen zwischen dem Kreuz Ost und der Anschlussstelle Öjendorf gesperrt, wie die Autobahn-Gesellschaft des Bundes am Donnerstag meldete. Die Sperrung soll kurz nach Mitternacht beginnen und wegen der erforderlichen Auskühlzeit des neuen Asphalts erst abends gegen 22 Uhr enden.

Auf dem Hauptfahrstreifen der A1 und auf der Beschleunigungsspur von der A24 (Berlin-Hamburg) in Richtung Bremen seien erhebliche Schäden festgestellt worden, die großflächig behoben werden müssten, hieß es. Die Arbeiten seien stark witterungsabhängig und könnten sich daher noch verschieben.

Kreuz Hamburg-Ost: Staugefahr auf der Autobahn 1

Autofahrer auf der A1 aus Richtung Lübeck und auf der A24 aus Richtung Schwerin/Berlin müssen mit Staus rechnen. Als großräumige Umfahrung für den Verkehr von der Ostseeküste empfiehlt die Autobahn-Gesellschaft ab dem Kreuz Lübeck die A20 und B206 über Bad Segeberg bis zur A7 bei Bad Bramstedt.

Wer vom Horner Kreisel in Hamburg stadtauswärts über die A24 zur A1 in Richtung Bremen fahren will, muss bereits ab der Anschlussstelle Jenfeld eine Umleitung zur Auffahrt Öjendorf nutzen. Die Verbindungsrampe im Kreuz Ost soll ebenfalls gesperrt werden. Am Sonntag enden in Hamburg die zweiwöchigen Märzferien. (dpa/mp)