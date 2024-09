Nächster Abschiebeflug aus Hamburg gestartet

Erst vor einer Woche sind mehrere abgelehnte Asylbewerber von Hamburg aus mit einem gecharterten Flugzeug abgeschoben worden. Am Dienstag startete am Flughafen ein weiterer Abschiebeflieger.

Am Vormittag hob in Fuhlsbüttel ein Flugzeug in Richtung Jerewan in Armenien ab. Das bestätigte ein Sprecher des schleswig-holsteinischen Landesamts für Zuwanderung und Flüchtlinge, das den Abschiebeflug organisiert hatte.

46 abgelehnte Asylbewerber nach Armenien abgeschoben

An Bord des gecharterten Fliegers der „Enter Air“ waren 46 abgelehnte Asylbewerber aus neun Bundesländern sowie aus Schweden. 18 Asylbewerber kamen aus Schleswig-Holstein, 19 aus anderen Bundesländern. Auch Asylbewerber aus Hamburg waren darunter, „eine einstellige Zahl“, wie ein Sprecher der Hamburger Innenbehörde sagte. Dazu kamen neun Asylbewerber aus Schweden. Die Abschiebung verlief ohne Zwischenfälle.

Erst vor einer Woche wurden 36 abgelehnte Asylbewerber mit einer gecharterten Maschine der „Enter Air“ nach Skopje (Nordmazedonien) und Belgrad (Serbien) ausgeflogen.