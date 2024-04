Im Mai legt die Außengastronomie los: Ein Feierabendbier unter freiem Himmel – das hat schon eine besondere Qualität. Wenn es dazu noch gutes Essen, nette Leute und einen idyllischen Platz im Grünen oder am Wasser gibt: perfekt! Hier sind unsere Lieblingsplätze in und um Hamburg für alle, die endlich wieder draußen essen und trinken möchten.

Alles Gold, was glänzt

Ein See, eine Wiese, ein Hof, eine Terrasse und viel Platz drum herum: Das „Goldschätzchen“ in Prisdorf bei Pinneberg macht seinem Namen alle Ehre. Der Biergarten eröffnet am 1. Mai um 12 Uhr mit Gratis-Prosecco für alle – nichts wie hin und mitfeiern! Auf der Karte stehen Burger, Pinsa, Fritten und neben Bier gibt’s eine große Weinauswahl. Der etwas weitere Weg lohnt sich!

„Goldschätzchen“: Peiner Hof 7, 25497 Prisdorf, Mo bis Sa 14 bis 22 Uhr, So 12 bis 23 Uhr

Bier mit Elbblick

Die „Strandhalle Over“ ist nicht so leicht zu finden, aber wer einmal hier war, kommt immer wieder. Freier Elbblick, freundlicher Service, nette Gäste und dazu rustikale Speisen von Flammkuchen bis Currywurst – was will man mehr?

„Strandhalle Over“: Sandberg, 21217 Seevetal, täglich 12 bis 22 Uhr

Dicht am Wasser

Gäste kommen gern mit dem Boot über den Ernst-August-Kanal oder mit dem Rad zum „Anleger“ in Wilhelmsburg. Einen sonnigen Platz findet man immer im großen, schön gelegenen Biergarten mit angeschlossenem Tret- und Ruderbootverleih. Ein perfektes Ausflugsziel.

„Zum Anleger“: Vogelhüttendeich 123 (Wilhelmsburg), Mo bis Sa 11.30 bis 21 Uhr, So 10 bis 21 Uhr

Museums-Garten

Am 1. Mai eröffnet die Außengastronomie der Freilichtmuseen am Kiekeberg. Lohnenswert ist etwa ein Besuch der „Museumsstellmacherei“ von 1930. Das dazugehörige „Café Peters“ bietet am 1. Mai und danach an allen Sonntagen ab 11 Uhr hausgemachten Kuchen im Kaffeegarten an.

Zur Museums-Stellmacherei in Langenrehm gehört auch ein Kaffeegarten. Anke Geffers Zur Museums-Stellmacherei in Langenrehm gehört auch ein Kaffeegarten.

„Stellmacherei Langenrehm“: Kabenweg 7, 21224 Rosengarten, 1. Mai von 11 bis 17 Uhr, sonst: So 11 bis 17 Uhr

Bayern lässt grüßen

Das „Quartier 21“, kurz „Q21“, ist ein Ensemble aus 21 denkmalgeschützten Backsteinhäusern auf dem Gelände des ehemaligen Krankenhauses Barmbek. Zum Gasthaus im Wasserturmpalais gehört ein Biergarten, der in Kooperation mit dem „Hofbräuhaus München“ betrieben wird. Hier treffen bayerische Spezialitäten auf hauseigenes Barmbeker Bier.

Fast wie in Bayern: der Biergarten im Q21 in Barmbek. Q21 Fast wie in Bayern: der Biergarten im Q21 in Barmbek.

„Q21“: Fuhlsbüttler Str. 405 (Barmbek), Mo bis Fr 11 bis 24 Uhr, Sa/So 10 bis 24 Uhr

Kastanie und Kies

Zu einem echten Biergarten gehören ein Kiesboden (auch bei Regen nicht matschig) und eine Schatten spendende Kastanie. Beide Kriterien erfüllt der „Factory Biergarten“ am alten Bahnhof Hasselbrook, der wiederholt zu einem der schönsten Biergärten in Hamburg gewählt wurde. Ab Mai startet die Freiluft-Saison mit Schnitzel, Burger und Flammkuchen.

„Factory“: Hasselbrookstraße 172 (Eilbek), Di bis Sa 12 bis 23 Uhr, So 10 bis 14.30 Uhr

Pause im Park

Im Volkspark versteckt sich an der „Milchhalle“ mit „Klempau’s“ ein Biergarten mit einer Auswahl von bayerischen Spezialitäten und klassischen Imbiss-Gerichten. Ideal für Familien, denn Spielplatz und Minigolfplatz sind gleich nebenan.

In bester Lage - mitten im Volkspark - liegt Klempaus's Biergarten. Anke Geffers In bester Lage – mitten im Volkspark – liegt Klempaus’s Biergarten.

„Klempau’s“: August-Kirch-Straße 55 (Bahrenfeld), Mo bis Do 12 bis 21 Uhr, Fr/Sa 12 bis 21.30 Uhr, So 11 bis 20.30 Uhr

Gut für Familien

Auf „Gut Karlshöhe“ gibt es einen Entdeckerpfad, eine Streuobstwiese, Schafe und seit einem Jahr die „Hobenköök“ mit viel Platz zum Draußensitzen. Manchmal kommt ein Huhn vorbei. Kein Auto weit und breit, nur Vogelgezwitscher.

„Hobenköök“: Karlshöhe 60d (Bramfeld), Mi/So 10 bis 17 Uhr, Do-Sa 10 bis 22 Uhr