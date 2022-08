In U-Haft: Dicke Maus aus Knast-Gitter befreit

Plötzlich kam sie nicht mehr weiter: Eine Maus steckte fest – ausgerechnet in einem Gitterrost in der Untersuchungshaftanstalt am Holstenglacis. Glück im Unglück: Eine freundliche Seele hatte Erbarmen mit der dicken Nager-Dame und rief den Struppiwagen des Hamburger Tierschutzvereins.

Mitsamt dem Gitter wurde das eingeklemmte Mäuschen in das Tierheim Süderstraße gebracht, wo es in der Tierarztpraxis befreit wurde: Mit Hilfe von Spülmittel flutschte der kleine Körper schließlich in die Hände der Retter, wie der Tierschutzverein auf seiner Facebookseite berichtet.

❗️❗️❗️Fluchtversuch aus dem Knast❗️❗️❗️ Und das auch noch mit wertvollem Gepäck. Wir leisteten Beihilfe .Diese… Posted by Hamburger Tierschutzverein von 1841 e. V. on Tuesday, August 30, 2022

Wie sich herausstellte, hatte die Knast-Maus sich nicht überfressen, sondern ist trächtig. Auf den Schreck gab es erst einmal einen guten Schluck Elektrolyt-Lösung für die werdende Mäusemama, dargereicht in einer Spritze. Das Mäuslein hat das Abenteuer glücklicherweise unverletzt überstanden und zeigte sich schnell wieder unternehmungslustig.

Dankbar nahm die werdende Mäusemama nach ihrer Rettung die Nährlösung an

Zurück in die U-Haft musste der kleine Nager nicht: Mama Maus wurde in der Umgebung des Tierheims freigelassen.