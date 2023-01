Gestatten, ich bin Thomas Hirschbiegel, der MOPO-Flohmarktfuchs. Seit mehr als 50 Jahren besuche ich jede Woche Märkte im Norden und kaufe historische Dokumente, alte Fotos und alles, was mit Hamburg zu tun hat. Aber auch bei Design der 70er Jahre oder einer schönen alten Armbanduhr kann ich zu oft nicht widerstehen. In der MOPO präsentiere ich in unregelmäßigen Abständen meine neuesten Schätze. Heute: das seltsame Wappen des Bundesministers.

Gekreuzte Bajonette, ein Anker und eine Pilotenschwinge – dieses „Wappen“ entdeckte ich auf dem Flohmarkt Schmuggelstieg in Langenhorn/Ochsenzoll. Fünf Euro hab ich bezahlt und erst nach dem Kauf entzifferte ich den Namen auf einem Schildchen unter dem Teil: „Exc. Kai-Uwe von Hassel“ und wurde hellwach. Der Mann war einmal ein sehr bekannter deutscher Politiker gewesen.

Neben dem Namen stand auf dem Schildchen auf Türkisch: „Erinnerung an die türkischen Streitkräfte“ und das Datum: „1. Mai 1964“. Wer also war dieser von Hassel?