Hamburgs Jung-Liberale: Neue Chefin sieht sich als Feministin

Das gab es bei den Jung-Liberalen in Hamburg noch nie: Zum ersten Mal ist eine Frau an die Spitze der Julis in der Hansestadt gewählt worden. Was plant die 26-Jährige für ihre Partei?

Theresa Bardenhewer ist die neue Vorsitzende der Jungen Liberalen in Hamburg. Die 26-Jährige wurde am Samstag bei einer Landesmitgliederversammlung mit 98 Prozent der Stimmen zur ersten Juli-Chefin in Hamburg gewählt, wie die der FDP nahe stehende Jugendorganisation am Sonntag mitteilte. Sie folgt damit auf Carl Cevin-Key Coste (25), der den Vorsitz nach sieben Jahren abgegeben habe.

„Ich sehe mich als liberale Feministin“, sagte Bardenhewer den Angaben zufolge in ihrer Antrittsrede. „Das Thema Gleichberechtigung ist zu wichtig, um es den anderen zu überlassen.“

Schwerpunkte ihrer Arbeit sollen demnach der Kampf für Bürgerrechte, Demokratie und eine liberale Wirtschaftspolitik sein, welche in Zeiten steigender Inflation und Rezession nicht ohne liberale Sozialpolitik gedacht werden dürfe.

Zudem sprach sie sich für ein komplettes Handelsembargo gegen Russland aus. „Für uns Liberale ist der Kampf für Menschenrechte weltweit elementar. Er endet ganz sicher nicht an deutschen Tankstellen“, betonte die 26-Jährige. „Wenn Putins Bomben auf Krankenhäuser und Schulen fallen, müssen wir mit den schärfsten Sanktionen antworten, die uns zur Verfügung stehen.“ (aba/dpa)