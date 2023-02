In der letzten Januarwoche verzeichnete Hamburg gleich mehrere Corona-Höchstwerte: die meisten Neuinfektionen an einem Tag (7814 am 27. Januar), die höchste Sieben-Tage-Inzidenz (2197,0 am 30. Januar) und insgesamt laut Gesundheitsbehörde 39.172 Fälle, so viele wie in keiner anderen Kalenderwoche. Die Verteilung der Infektionen auf die Altersgruppen ist dabei extrem unterschiedlich, wie eine Berechnung der MOPO zeigt.

Insgesamt 39.172 Corona-Infektionen haben die Hamburger Gesundheitsämter in der vierten Kalenderwoche erfasst. Über alle Altersgruppen hinweg stiegen die Zahlen kräftig. Knapp ein Fünftel aller Fälle entfiel dabei auf die Gruppe der 6- bis 14-Jährigen, insgesamt wurden in dieser Altersgruppe 8334 Infektionen erfasst. Die Sieben-Tage-Inzidenz dieser Gruppe lag also bei 5498,6.

Hamburg: So hoch sind die Inzidenzen der Altersgruppen