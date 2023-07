Cash weg? Für HaspaJoker Kunden gibt’s Cash back!

Bargeldlose Bezahlung liegt im Trend. Kaum noch ein Geschäft, das nicht die Möglichkeit der Kartenzahlung anbietet und immer mehr Menschen nehmen dieses Angebot gerne wahr. Wer in Hamburg oder Umgebung lebt und ein HaspaJoker Konto hat, kann dabei zukünftig bares Geld sparen.

Ab sofort steht nämlich allen HaspaJoker und HaspaJoker premium Kund:innen eine attraktive Zusatzleistung in ihrem Konto zur Verfügung: Beim Bezahlen mit ihrer Sparkassen-Card (Debitkarte) oder Sparkassen-Kreditkarte können sie nach einmaliger und kostenfreier Registrierung für S-Cashback Guthaben sammeln, das monatlich auf ihr Konto transferiert wird. Dafür benötigen sie keine extra Kundenkarte, wie weit verbreitet. Cashback funktioniert vollautomatisch beim Zahlen mit der Sparkassen-Card.

S-Cashback – so läuft’s:

Hier können Kund:innen sich einmalig registrieren, um mit jeder Kartenzahlung bei teilnehmenden Händler:innen zu sparen. Das erreichte Cashback wird auf einem virtuellen Vorteilskonto gesammelt und ab 10 Euro Guthaben jeweils zum Monatsanfang dem HaspaJoker Girokonto gutgeschrieben. Dabei werden nicht nur treue Kund:innen durch regelmäßige Kartenzahlung belohnt. S-Cashback unterstützt so auch den regionalen Handel, denn die Kaufkraft bleibt in der Region Hamburg und Umgebung, wo HaspaJoker Kund:innen bereits bei über 1.000 Händlern beim Bezahlen mit ihrer Sparkassen-Card sparen können.

So bekommen registrierte Kund:innen zum Beispiel bei DAT BACKHUS 5% Cashback ab einem Einkaufswert von 5 Euro und bei Andronaco gibt es 3% auf alle Kartenumsätze. Auch die Kleine Konditorei ist dabei: HaspaJoker Kund:innen erhalten hier 2% Cashback ab 10 Euro Kartenumsatz. Eine Übersicht aller teilnehmenden Händler:innen findet sich übrigens auf haspa.de/cashback oder in der S-Cashback App.

Damit nicht genug, denn auch im Urlaub oder auf Reisen sparen Joker Kund:innen, denn S-Cashback gibt es bundesweit. So kommt beim Zahlen mit der Sparkassen-Card (Debitkarte) oder Sparkassen-Kreditkarte schnell und ganz nebenbei so viel Cashback zusammen, dass die Kontoführungsgebühr schnell wieder eingespielt ist. Und wenn es doch mal Online-Shopping sein soll, gibt es mit S-Cashback Online auch hier die Möglichkeit fleißig zu sparen. Loggen Kunden sich über haspa.de/cashback ein, so können sie bei über 1.200 Online-Shops wie Amazon, OTTO, Lieferando oder About You sparen. Das Guthaben wandert dann auch auf’s digitale Vorteilskonto und wird monatlich auf das HaspaJoker Girokonto gutgeschrieben.

Jetzt registrieren und Gratis-Gutschein für eine 5er-Brötchentüte bei DAT BACKHUS erhalten

Jetzt registrieren und Gratis-Gutschein für eine 5er-Brötchentüte bei DAT BACKHUS erhalten

Alle, die sich jetzt für S-Cashback registrieren, erhalten binnen 24 Stunden einen Gutschein für eine gemischte 5er-Tüte Brötchen* im Wert von 4 Euro bei DAT BACKHUS gratis. Dabei kann die Brötchentüte mit allen Brötchen unter 1 Euro das Stück selbst zusammengestellt werden. Es handelt sich um die Sorten Knackfrisch, Knackfrisch Mohn, Knackfrisch Sesam, Knackfrisch Kümmel, Kürbiskern-, Deutschschlank-, Möhrendinkel-, Weltmeister-, Dinkel-, Roggen-, Süßkartoffel- und Laugenbrötchen sowie Dat Vitale, Sommerkrüstchen und das Schnittbrötchen. Schnell sein lohnt sich also. Jetzt hier registrieren, leckere Brötchen genießen und künftig vollautomatisch und unkompliziert Cashback sammeln.

*Gilt für alle S-Cashback Registrierungen bis zum 31.07.23. Gutschein für die Brötchentüte ist in allen DAT BACKHUS Filialen bis 15.08.23 einlösbar. Nur solange der Vorrat reicht.