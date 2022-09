Die Corona-Pandemie hat bei vielen Essgestörten zu einem Ausbruch der Krankheit oder einer Verschlimmerung der Symptome geführt. Nach einem Aufruf meldeten sich Betroffene aus ganz Deutschland bei der MOPO, um von ihrer Krankheit zu berichten. So geht es Frauen mit Magersucht, Bulimie und Co. in Zeiten von Lockdowns, Homeoffice und Kontaktbeschränkungen.

Sara (Name geändert), 22, Studentin aus Hessen: „Bei einem Schüleraustausch habe ich an Gewicht zugenommen, war aber noch im normalen Bereich. Zurück in Deutschland wollte ich ein bisschen abnehmen. Das hat sich verselbstständigt und wurde den Stress in der Oberstufe richtig schlimm. Ich habe exzessiv Sport gemacht und kaum noch was gegessen – an sogenannten Fastentagen sogar 24 bis 26 Stunden gar nichts. Dann kamen Fressattacken und ich bin in die Bulimie gerutscht. Bis 2020 hatte ich die Symptome wieder im Griff. Doch im Lockdown habe ich Depressionen bekommen und die Essstörung kam zurück. Durch das fehlende soziale Leben hatte ich mehr Zeit, meine kranken Verhaltensweisen auszuüben. Die Essstörung war wie eine Freundin, hat mir in diesen unsicheren Zeiten ein Gefühl von Kontrolle gegeben. Ich habe mich mächtig gefühlt. Mittlerweile bin ich in Therapie und bekomme Medikamente – dadurch wird es langsam besser.“



Toni, 23, Auszubildende aus Schleswig-Holstein: „Die Anorexie war schon immer in mir, aber durch die Pandemie ist sie erst richtig schlimm geworden. Sie lenkt mich von der Angst vor einer Infektion und dem Leid in der Welt ab. Ich lebe in ihr wie in einer Blase. Im Lockdown war ich extrem isoliert, hatte viel Zeit für exzessiven Sport, konnte Mahlzeiten auslassen, ohne dass es aufgefallen wäre und hatte die perfekte Ausrede, um soziale Aktivitäten zu meiden. Die Krankheit hat mir Freundschaften genommen, meine Persönlichkeit verändert und wahrscheinlich werde ich wegen den Folgen auch meine Ausbildung abbrechen müssen. Wäre über die Krankheit besser aufgeklärt und wären Betroffene weniger stigmatisiert worden, hätte ich mir vielleicht früher Hilfe geholt. In Lockdown-Zeiten hätte es viel mehr Online-Therapieangebote geben müssen. Wir wurden allein gelassen.“

Das könnte Sie auch interessieren: Warum Corona das Risiko für Magersucht verschärft (M+)

Bei Jenny hat der Lockdown einen Bewegungszwang ausgelöst.

Jenny, 24, aus Hamburg, Studentin in Wien: „Eigentlich war die Stimme der Essstörung schon wieder leiser – dann kam Corona. Jetzt finden meine Uni und mein Werkstudium online statt. Alles spielt sich in meinem kleinen WG-Zimmer ab. Ich komme nicht damit klar, dass Wege wegfallen und ich mich weniger bewege. Dadurch habe ich einen enormen Bewegungszwang bekommen und muss ständig draußen spazieren gehen. Meine Gedanken kreisen nur um Sport, Essen und Nicht-Essen. Ich kann kaum noch stillsitzen, das Konzentrieren fällt mir schwer.

Vivien hatte große Schwierigkeiten, einen Therapieplatz zu finden. Das hat sie noch mehr deprimiert.



Vivien, 27, Beamtin aus Niedersachsen: „Meine Anorexie ist aus einer großen Unzufriedenheit im Job entstanden, als eine Art Kompensationsmechanismus. Sie gab mir Kontrolle und das Gefühl, wenigstens in einer Sache gut zu sein: im Abnehmen. Mein Leben drehte sich nur noch um Zahlen – Kalorien in abgewogenem Essen, Schritte, Gewicht, Anzahl von Mahlzeiten, Körpermaße. Im pandemiebedingten Homeoffice wurde mein Essverhalten nicht mehr von Freunden und Familie kommentiert und beobachtet. Auch hatte ich noch mehr Zeit für Bewegung und Sport. Ich konnte noch mehr mein „eigenes“ – leider gefährliches – „Ding“ machen. Irgendwann hat mein Freund es gemerkt und mich zu einer Therapie überredet. Doch die Therapeuten waren restlos überlaufen und hatten ellenlange Wartelisten. Es war wahnsinnig deprimierend und ich kann mir vorstellen, dass das viele Menschen, die dringend Hilfe benötigt hätten, noch weiter runtergezogen hat.“



Alina, 19, aus München: „Bei mir hat die Pandemie die Essstörung erst ausgelöst. 2020 war ich mitten in der Abi-Phase und plötzlich konnten wir nicht mehr zur Schule gehen. Die Unsicherheit war riesig. Durch das Homeoffice meiner Mutter hatte ich kaum noch Privatsphäre. Gleichzeitig sind bei ihr die Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben verschwommen und sie hat nur noch über den Job geredet. Für meine Probleme war da kein Raum.“

Lara ist in der Pandemie in einer Essstörungsklinik gelandet.



Lara, 23, Studentin aus Nordrhein-Westfalen: „Ich hatte schon immer einen enormen inneren Leistungsdruck. Dadurch wurde ich zur „perfekten“ Studentin mit super Ergebnissen und habe alle stolz gemacht. Innerlich hatte ich aber große Selbstzweifel. In der Pandemie hat sich dieser Leistungsdruck auf die Bereiche Ernährung und Sport verlagert und ich habe stark abgenommen. Dadurch, dass ich nur noch zu Hause war, hatte ich das Gefühl, faul zu sein, nichts zu erreichen und das Essen nicht zu verdienen. Stattdessen war ich stundenlang laufen und spazieren. Ich habe so stark abgenommen, dass ich einer Klinik gelandet bin. Hier versuche ich jetzt, körperlich und mental gesund zu werden.“