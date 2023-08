Es sind ungeheuerliche Vorwürfe, die ein italienischer Hotelier derzeit gegen ein Hamburger Model und Influencer erhebt: Gemeinsam mit einer Gruppe weiterer Personen soll er in einer Villa in Norditalien randaliert, geklaut und eine historische Brunnenstatue zerstört haben. Gegenüber der MOPO äußert sich der Hotelbetreiber – und spricht von einem beispiellosen Vorgang.

Es sind ungeheuerliche Vorwürfe, die ein italienischer Hotelier derzeit gegen einen Hamburger Influencer erhebt: Gemeinsam mit einer Gruppe von Bekannten soll der Mann, der auch als Model arbeitet, in einer Villa in Norditalien randaliert und eine 150 Jahre alte Statue zerstört haben. Gegenüber der MOPO äußert sich der Hotelbetreiber – und spricht von einem beispiellosen Vorgang.

Janis Danner ist mit seinen rund 1,5 Millionen Followern auf Instagram eine feste Größe in der Welt der Influencer. Die Inhalte auf seinem Account zeigen einen durchtrainierten jungen Mann mit symmetrischen Gesichtszügen, der sich auf seinen Fotos lässig-elegant präsentiert. Dieser Mensch – so suggerieren die Bilder – hat sich und sein Leben fest im Griff.

Hamburger Influencer soll historische Statue zerstört haben

Dieses Image könnte jetzt beträchtlichen Schaden nehmen, glaubt man den Schilderungen des italienischen Hoteliers Bruno Golferini. Sein Vorwurf: Danner und seine 16 Begleiter hätten sich als seine Gäste im Luxushotel Villa Alceo in der Lombardei rücksichtslos verhalten und dabei eine Brunnenstatue irreparabel beschädigt.

Der Hamburger Influencer Janis Danner (Archivbild) imago/Panthermedia Der Hamburger Influencer Janis Danner (Archivbild)

Die Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen den Vorfall: Zu sehen ist, wie zwei Männer in der Mitte eines Brunnens stehen, eine steinerne Statue in ihrer Mitte. Sie posieren für ein Foto. Plötzlich stößt eine dritte Person sie mit einem Stock. Die beiden Männer verlieren das Gleichgewicht, stürzen in den Brunnen und reißen die Statue mit sich. Beim Aufprall zerbricht die Figur in mehrere Teile – und ist zerstört.

Von der Statue sind nur noch Trümmerteile übrig. Bruno Golferini Von der Statue sind nur noch Trümmerteile übrig.

Danner soll, so der Hotelier, daran unmittelbar beteiligt gewesen sein. Der Influencer sei der Mann mit dem Stock gewesen. Doch damit nicht genug: Nach dem Vorfall hätten sich die Beteiligten weder entschuldigt, noch hätten sie ein Angebot der Wiedergutmachung oder Entschädigung gemacht. Im Gegenteil, schildert Golferini: Die Gruppe sei stark alkoholisiert gewesen und habe sich aggressiv verhalten, so dass er schließlich die Polizei rufen musste: „Selbst als die Carabinieri eintrafen, haben sie weiter Limoncello getrunken“, sagt Golferini gegenüber der MOPO.

Danner und sein Management schweigen zu den Vorwürfen

So ein Verhalten habe er bei Gästen noch nie erlebt: „Wir sind sehr enttäuscht.“ Er schätzt den Schaden auf mehr als 100.000 Euro. Neben der zerbrochenen Statue, die rund 150 Jahre alt ist, sei auch der Brunnen selbst beschädigt worden.

Der abgetrennte Kopf der Figur Bruno Golferini Der abgetrennte Kopf der Figur

Darüber hinaus seien Lautsprecher entwendet und Getränke nicht bezahlt worden. Die Gruppe habe die Villa einfach verlassen. „Sie haben sich wie Barbaren verhalten“, schimpft der Hotelier. Er habe alle Mitglieder der Gruppe angezeigt.

Der Vorfall hat in Italien hohe Wellen geschlagen, mehrere Medien berichteten bereits über die Zerstörung des alten Brunnens. Weder Janis Danner noch sein Management waren am Freitag für eine Stellungnahme erreichbar. Gegenüber dem Sender RTL gab das Management hingegen an, das sie „zu diesem Zeitpunkt keine Aussage zu den aktuell kursierenden Gerüchten über den angeblichen Vorfall machen“.

Auf dem Instagram-Account mehren sich derweil die kritischen Kommentare, viele auf italienisch. „Bezahl den Schaden und komm nie zurück“ schreibt ein Follower und ein anderer stellt fest: „Du kannst reich sein, aber Klasse kannst du dir nicht kaufen.“