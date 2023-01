Recherchen zu Villen von Superreichen sind anspruchsvoll. Die Neigung, mit der MOPO zu sprechen, ist in Kreisen der hanseatischen „Wohlhabenden“, wie sie sich selbst bescheiden bezeichnen, stark eingeschränkt. Wir hatten nun einen Tipp bekommen, dass die Villa Elbchaussee 223 in Othmarschen zum Rekordpreis angeboten wird. Was also tun? Hinfahren und gucken! Erstaunlicherweise stehen am prächtigen Tor sogar zwei Namen: ein deutscher und ein chinesischer.

Das Grundstück ist groß wie ein Park und verfügt über einen Schwimmteich. Der Blick auf die Elbe ist phänomenal und die Wohnfläche beträgt mal eben 1100 Quadratmeter. Die „Supercars“ haben es in einer temperierten Garage mit Autolift schön warm – und der Eigentümer kann sich auf einer Indoor-Golfanlage entspannen. Nein, diese Villa steht nicht in Dubai oder Miami, sondern an der Elbchaussee (Othmarschen). Und ist mit 27,5 Millionen Euro das teuerste Privathaus Hamburgs.

Hamburg: 7217 Quadratmeter, 14 Zimmer, vier Kamine

Doch erst mal zu weiteren Daten der Immobilie der Superlative. Diese Angaben entdecken wir dann doch bei einem Makler im Internet. Das Grundstück ist genau 7217 Quadratmeter groß. Das erst 2008 im Stil eines britischen Landhauses errichtete Gebäude verfügt über 14 Zimmer. Die Böden bestehen teils aus mehr als 100 Jahre alten Edelhölzern, die Bewohner können sich im Winter gleich an vier Kaminen wärmen oder sich in die Sauna zurückziehen. Auf dem Grundstück befindet sich ein weiteres, 60 Quadratmeter großes Haus für Gäste.

Nein, das Anwesen lässt keine Wünsche offen, wie der Makler in seinem Angebot betont. Das verschwindet dann aber wie durch Geisterhand aus dem Internet, während die MOPO recherchiert. Offenbar hatte der Eigentümer von unseren Bemühungen Wind bekommen und nun beim Makler auf größere Diskretion gedrungen.

Die Einfahrt zur Villa an der Elbchaussee. Patrick Sun Die Einfahrt zur Villa an der Elbchaussee.

Im Internet findet sich dann aber plötzlich noch eine brauchbare Spur. An der Adresse Elbchaussee 223 war eine Firma „Tamsen Yachts“ gemeldet. Beim Namen Tamsen werden wir hellhörig – Heiner Tamsen war einmal der größte Supercar-Händler der Welt. Als ganz junger Kfz-Mechaniker hatte der Bremer 1979 einen Handel mit Motorrad-Ersatzteilen gestartet. Damit zu Geld gekommen kaufte sich Tamsen einen gelben Porsche und fuhr damit durch die USA. Der Unternehmer begann dann zunächst, Luxusfahrzeuge in die USA zu exportieren, und startete schließlich von Bremen aus seinen weltweiten Handel mit den noblen Karossen, wurde zum „König der Supercar-Händler“.

2003 eröffnete der Autohändler dann eine Filiale seines Autohauses am Merkurring in Rahlstedt. Zur rauschenden Eröffnungsparty ließ Tamsen Promis wie Dieter Bohlen mit Hubschraubern einfliegen, eine Armada von Ferraris, Lamborghinis, Rolls-Royces oder Bentleys fuhr vor und um Mitternacht gab es ein riesiges Feuerwerk. Heiner Tamsen und seine Frau Julia hatten schon in den 1990er Jahren, als viele Autohändler noch nicht mal bei „mobile.de“ präsent waren, erkannt, wie enorm wichtig eine Präsenz in den Medien und im Internet ist.

Wer ist der neue Besitzer der Mega-Villa an der Elbchaussee?

2017 verkaufte Tamsen schließlich sein Autohaus an den US-Auto-Unternehmer Roger Penske und lebt heute als Eigentümer von Golfplätzen und einer Rostocker Schiffswerft („Tamsen Maritim“) auf Mallorca. Als die MOPO Tamsen anruft, ist der bester Laune und bestätigt uns, dass er Bauherr des Mega-Anwesens in Othmarschen ist. Vor drei Jahren verkaufte er die Villa an der Elbchaussee – an den Mann, der das Haus jetzt offenbar anbietet. Nach MOPO-Informationen könnte es sich um einen 75-jährigen Milliardär aus der Medizin-Branche handeln.