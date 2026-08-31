Theaternacht Hamburg am 05. September

Ein guter Serienmarathon kann fesseln. Doch manche Geschichten entfalten ihre ganze Kraft erst dann, wenn sie live erlebt werden. Genau dazu lädt die Theaternacht Hamburg am Samstag, 5. September 2026 ein. Unter dem Motto „Binge-Watching. Nur in echt.“ öffnen 38 Hamburger Theater ihre Türen und präsentieren an einem Abend die beeindruckende Vielfalt der Hamburger Theaterlandschaft.

Ob großes Staatstheater, freie Bühne oder Privattheater – die Theaternacht bietet die seltene Gelegenheit, unterschiedlichste Häuser kennenzulernen und an nur einem Abend in zahlreiche Inszenierungen hineinzuschnuppern. Mehr als 200 Programmpunkte machen Lust auf die neue Spielzeit: Ausschnitte aus aktuellen Produktionen, Premierenvorschauen, Gespräche mit Künstler*innen, Führungen hinter die Kulissen und besondere Aktionen zeigen Theater aus völlig neuen Perspektiven.

Mehr Social. Weniger Media.

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Mit ihrer diesjährigen Kampagne setzt die Theaternacht bewusst einen Kontrapunkt zu unserem digitalen Alltag. Während ein Großteil unserer Freizeit vor Bildschirmen stattfindet, schafft Theater etwas, das sich nicht streamen lässt: echte Begegnungen, gemeinsame Emotionen und unvergessliche Live-Momente. Wer Theater erlebt, wird Teil des Geschehens – zusammen mit dem Publikum, den Künstler*innen und der besonderen Atmosphäre eines Abends, der immer einzigartig bleibt.

Theater entdecken – ganz ohne Risiko

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Gerade für Menschen, die bisher selten oder noch nie im Theater waren, ist die Theaternacht der ideale Einstieg. Statt sich für eine einzige Vorstellung entscheiden zu müssen, können Besucher*innen mehrere Theater an einem Abend entdecken, verschiedene Genres ausprobieren und vielleicht sogar ihre neue Lieblingsbühne finden. Von Schauspiel und Musiktheater über Tanz, Improvisation und Performance bis hin zu Puppenspiel ist für nahezu jeden Geschmack etwas dabei.

Ein Erlebnis für die ganze Familie

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Bereits am Nachmittag beginnt die Theaternacht mit einem abwechslungsreichen Familienprogramm. Zwischen 15 und 19 Uhr laden zahlreiche Theater Kinder im Alter von 3 bis 14 Jahren zu Mitmachaktionen, Workshops, Puppenspiel, Musiktheater und spannenden Blicken hinter die Kulissen ein. Das Familienticket kostet nur 12 Euro und gilt für eine erwachsene Begleitperson und bis zu vier Kinder – ein idealer Ausflug für neugierige Entdecker*innen.

Diese Spielzeit steht unter dem Motto „Binge-Watching. Nur in echt." Hamburger Theater e.V.





Entspannt durch die ganze Stadt

Auch die Wege zwischen den Theatern werden zum Erlebnis. Das Theaternachtticket berechtigt zur kostenlosen Nutzung von Lime-E-Scootern und E-Bikes. Außerdem verbindet MOIA erstmals mit drei Shuttle-Routen die teilnehmenden Spielstätten. So lassen sich auch mehrere Theater an einem Abend bequem besuchen.

Gemeinsam den Abend ausklingen lassen

Nach dem letzten Vorhang ist noch lange nicht Schluss: Ab 0 Uhr lädt das Thalia Theater zur traditionellen Aftershowparty ein. Hier treffen Besucherinnen, Künstlerinnen und Theatermacher*innen zusammen und lassen die Theaternacht gemeinsam ausklingen.

Die wichtigsten Informationen auf einen Blick

Theaternacht Hamburg

Samstag, 5. September 2026

Familienprogramm: 15–19 Uhr

Abendprogramm: 19–24 Uhr

Aftershowparty: ab 0 Uhr im Thalia Theater

Tickets

Vorverkauf: 20 €

Abendkasse: 22 €

U30: ab 14 €

Familienticket: 12 €

Tickets und das vollständige Programm gibt es unter www.theater-hamburg.org.











